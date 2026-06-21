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У Кремлі заговорили про "помилку Заходу": усе через страх Путіна програти війну проти України

Помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що Захід помиляється щодо поразки Росії у війні.

21 червня 2026, 14:55
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Slava Kot

У Москві знову розкритикували західні країни та заявили, що їхні розрахунки щодо "поразки Росії" у війні проти України нібито є помилковими. Помічник російського диктатора Юрій Ушаков у коментарі російським державним медіа заявив, що перебіг бойових дій нібито доводить протилежне.

У Кремлі заговорили про "помилку Заходу": усе через страх Путіна програти війну проти України

Юрій Ушаков. Фото з відкритих джерел

Юрій Ушаков в розмові з російським пропагандистом Павлом Зарубіним заявив, що західні уряди продовжують "грати у свої ігри", покладаючись на сценарій поразки Росії. Однак оцінювати ситуацію, на думку Кремля, потрібно виключно через призму подій на фронті.

"Потрібно уважно дивитися, що відбувається на полі бою, на лінії зіткнення, де наші війська поступово постійно просуваються вперед", — сказав Ушаков.

У заяві Ушакова також пролунали традиційні для російської пропагандистської риторики твердження про нібито "успіхи" армії РФ. Водночас він підкреслив, що "Захід помиляється, розраховуючи завдати поразки РФ".

Окремо Ушаков заявив, що Москва не розглядає сценарій завершення війни без досягнення власних ультимативних цілей.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі заявили про зрив таємної угоди між очільником РФ Володимиром Путіним та американським президентом Дональдом Трампом та оголосили нову ціль у війні проти України.

Також "Коментарі" писали, що командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді заявив, що Крим буде кінцем для Путіна. За його словами, "Крим – це точка психологічного зриву, голка Кощія-сухоребрика захована у нас під носом. Усі диктатури руйнуються раптово – згадайте будь-який приклад".



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