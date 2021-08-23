В Кремле заступились за СМИ, против которых Зеленский ввел санкции

В Кремле отреагировали на санкции СНБО против ряда изданий в Украине, которые своим указом утвердил президент Украины Владимир Зеленский. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал такое решение украинской власти "удушением свободы слова" на территории соседнего государства. Как информирует издание "Комментарии", такое высказывание Пескова приводит "Интерфакс".

Дмитрий Песков Фото: Интерфакс

Стоит напомнить, что своим указом глава государства ввёл в действие решения СНБО о санкциях против перечня изданий, среди которых такие известные СМИ, как "Московский комсомолец", "Ведомости", а также "Страна. Юа". Говоря о новых санкциях Дмитрий Песков отметил, что власть в Киеве не воспринимает конструктивную критику, потому занимается устранением "неудобных и некомфортных информационных потоков".

Читайте также на портале "Комментарии" — глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ответил на заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова о том, что они считают нашу страну частью так называемого "русского мира". Такое заявление с подачи Кремля делает ряд пропагандистских СМИ, намекая на то, что большая часть Украины – это неделимая часть Российской империи.

Также издание "Комментарии" сообщало о том, что президент Зеленский "передал привет Путину", пригласив на итоговой саммит "Крымской платформы", который, со слов украинского лидера, должен состояться в украинской Ялте. В Москве на такое заявление пока никак не отреагировали, заявив лишь, что не потерпят посягательства на свою территориальную целостность и будут отвечать так, как посчитают нужным.

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