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Главная Новости Мир Россия В Кремле заступились за СМИ, против которых Зеленский ввел санкции
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В Кремле заступились за СМИ, против которых Зеленский ввел санкции

Президент Владимир Зеленский ввел санкции против российских СМИ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это "удушением свободы слова" на территории Украины

сегодня, 18:55
Автор:

Кравцев Сергей

В Кремле отреагировали на санкции СНБО против ряда изданий в Украине, которые своим указом утвердил президент Украины Владимир Зеленский. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал такое решение украинской власти "удушением свободы слова" на территории соседнего государства. Как информирует издание "Комментарии", такое высказывание Пескова приводит "Интерфакс".

В Кремле заступились за СМИ, против которых Зеленский ввел санкции

Дмитрий Песков Фото: Интерфакс

Стоит напомнить, что своим указом глава государства ввёл в действие решения СНБО о санкциях против перечня изданий, среди которых такие известные СМИ, как "Московский комсомолец", "Ведомости", а также "Страна. Юа". Говоря о новых санкциях Дмитрий Песков отметил, что власть в Киеве не воспринимает конструктивную критику, потому занимается устранением "неудобных и некомфортных информационных потоков".

Читайте также на портале "Комментарии" — глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ответил на заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова о том, что они считают нашу страну частью так называемого "русского мира". Такое заявление с подачи Кремля делает ряд пропагандистских СМИ, намекая на то, что большая часть Украины – это неделимая часть Российской империи.

Также издание "Комментарии" сообщало о том, что президент Зеленский "передал привет Путину", пригласив на итоговой саммит "Крымской платформы", который, со слов украинского лидера, должен состояться в украинской Ялте. В Москве на такое заявление пока никак не отреагировали, заявив лишь, что не потерпят посягательства на свою территориальную целостность и будут отвечать так, как посчитают нужным.


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Источник: https://www.interfax.ru/world/786026
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