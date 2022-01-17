В Кремле заявили, что не видят тем для обсуждения на возможном саммите Россия-США-Украина

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Елизавета Черных
Спикер Кремля Дмитрий Песков высказал мнение, что для обсуждения отношений между Россией и Украиной не требуется привлечения Соединенных Штатов Америки. Так, в Москве не видят тем для обсуждения на возможных переговорах трех сторон — РФ, США и Украины. Об этом пишет "Украинская правда", ссылаясь на ТАСС и РБК.
Дмитрий Песков - фото из открытых источников
Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина отметил, что российско-украинские отношения на данном этапе индексированы на ход выполнения Минских соглашений. Для этого, по мнению Пескова, США не нужны.
Песков добавил, что в РФ пока не понимают, какие вопросы могут подниматься на саммите РФ-США-Украина.
Кроме того, пресс-секретарь также озвучил тезис, что Российская Федерация якобы не сторона конфликта на Донбассе.
Напомним, что ранее Дмитрий Песков высказался о промежуточных результатах переговоров между представителями Североатлантического Альянса (НАТО) и российской делегацией. Дмитрий Песков сообщил, что у сторон переговоров есть разногласия по принципиальным вопросам. Так, Россия выдвинула предложения "по безопасности", одним из которых является нерасширение НАТО на Восток, а значит исключение присоединения нашего государства к Альянсу.
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