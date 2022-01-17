В Кремле заявили, что не видят тем для обсуждения на возможном саммите Россия-США-Украина

Спикер Кремля Дмитрий Песков высказал мнение, что для обсуждения отношений между Россией и Украиной не требуется привлечения Соединенных Штатов Америки. Так, в Москве не видят тем для обсуждения на возможных переговорах трех сторон — РФ, США и Украины. Об этом пишет "Украинская правда", ссылаясь на ТАСС и РБК.

Дмитрий Песков - фото из открытых источников

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина отметил, что российско-украинские отношения на данном этапе индексированы на ход выполнения Минских соглашений. Для этого, по мнению Пескова, США не нужны.

"Зачем (привлекать – ред.) Соединенные Штаты, чтобы обсуждать двусторонние российско-украинские отношения, когда они целиком и полностью сейчас индексированы на ход выполнения Минских договоренностей, то есть, точнее, на отсутствие хода? Не думаю, что для этого нужны Соединенные Штаты Америки", — заявил спикер Кремля.

Песков добавил, что в РФ пока не понимают, какие вопросы могут подниматься на саммите РФ-США-Украина.

Кроме того, пресс-секретарь также озвучил тезис, что Российская Федерация якобы не сторона конфликта на Донбассе.

Напомним, что ранее Дмитрий Песков высказался о промежуточных результатах переговоров между представителями Североатлантического Альянса (НАТО) и российской делегацией. Дмитрий Песков сообщил, что у сторон переговоров есть разногласия по принципиальным вопросам. Так, Россия выдвинула предложения "по безопасности", одним из которых является нерасширение НАТО на Восток, а значит исключение присоединения нашего государства к Альянсу.

Ранее на портале "Комментарии" - ОРДЛО как плацдарм для российского вторжения: что об атаке с Донбасса думают эксперты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!