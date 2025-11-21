РФ знает о наличии возможных модификаций и формулировок в мирном плане со стороны США, но официально Москва ничего не получала от Вашингтона. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

В Кремле заявили, что план из 28 пунктов с РФ никто не обсуждал

По его словам, российская сторона остается на платформе тех обсуждений, которые состоялись в Анкоридже.

"С Россией предметно не обсуждали американский мирный план из 28 пунктов", – заявил приспешник российского диктатора.

Он отметил, что Москва предпочла бы считать переговоры по раздражителям с США и по украинскому урегулированию разными треками, но у Вашингтона другая позиция.

"Эффективная работа ВС РФ должна убедить Зеленского, что выходить на мирное урегулирование пора сейчас. Пространство для свободы принятия Зеленским решения сокращается по мере утраты Украиной территорий. Продолжение боевых действий Киевом бессмысленно и опасно для него", – отметил Песков.

Он заявил, что контакты между РФ и США по Украине не прекращаются и не прекращались.

"Кремль не намерен вести переговоры по Украине в "мегафонном" режиме. Новый саммит с Трампом важен и нужен, но ему должна предшествовать "домашняя работа" экспертов", – сказал пресс-секретарь Кремля.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что украинская делегация провела встречу с американской делегацией во главе с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом. Об этом сообщил глава СНБО Рустем Умеров.

От украинской стороны приняли участие первый заместитель Секретаря СНБО Евгений Острянский, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, глава ГУР МОУ Кирилл Буданов, Председатель Службы внешней разведки Олег Иващенко, руководитель Аппарата СНБО Анатолий Баргилевич и заместитель начальника ГУР МОУ Вадим Скибицкий.