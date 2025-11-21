РФ знає про наявність можливих модифікацій та формулювань у мирному плані з боку США, але офіційно Москва нічого не отримувала від Вашингтона. Про це на брифінгу заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

У Кремлі заявили, що план із 28 пунктів із РФ ніхто не обговорював

За його словами, російська сторона залишається на платформі обговорень, які відбулися в Анкориджі.

"З Росією предметно не обговорювали американський мирний план із 28 пунктів", – заявив поплічник російського диктатора.

Він зазначив, що Москва воліла б вважати переговори щодо подразників із США та щодо українського врегулювання різними треками, але у Вашингтона інша позиція.

"Ефективна робота ЗС РФ має переконати Зеленського, що виходити на мирне врегулювання час зараз. Простір для свободи ухвалення Зеленським рішення скорочується в міру втрати Україною територій. Продовження бойових дій Києвом є безглуздим і небезпечним для нього", – зазначив Пєсков.

Він заявив, що контакти між РФ і США щодо України не припиняються і не припинялися.

"Кремль не має наміру вести переговори щодо України у "мегафонному" режимі. Новий саміт із Трампом важливий і потрібен, але йому має передувати "домашня робота" експертів", – сказав речник Кремля.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що українська делегація провела зустріч з американською делегацією на чолі з міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом. Про це повідомив голова РНБО Рустем Умеров.

Від української сторони взяли участь перший заступник Секретаря РНБО Євген Острянський, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, голова ГУР МОУ Кирило Буданов, Голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко, керівник Апарату РНБО Анатолій Баргілевич та заступник начальника ГУР МОУ Вадим.