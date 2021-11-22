В Кремле заявили, что Украина готовится к силовому сценарию по Донбассу

В Москве считают, что Украина всерьез рассматривает силовой вариант урегулирования конфликта на востоке. В одиночку ВСУ на такой шаг не собираются идти. Военнослужащие Украины могут пойти в наступление только под прикрытием военных НАТО. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет российский "Интерфакс", ссылаясь на интервью пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Дмитрий Песков. Фото: официальный сайт Кремля

Спикер российского президента заявил, если Украина остановится на силовом варианте решение своей же проблемы на Донбассе, то тем самым создаст для себя и Европы еще одну серьёзную проблему.

Песков высказал мнение, что без поддержки сил НАТО Украина не решилась бы вновь возвратиться к силовому варианту урегулированию проблемы Донбасса. Пресс-секретарь Путина допустил, что силы Альянса именно для этого и зашли в Украину под видом проведения разного рода военных учений.

Дмитрий Песков допустил, что под прикрытием сил НАТО Украина и может вновь пойти в наступление, выбрав военный сценарий для Донбасса. Как себя в этой ситуации может вести Россия Песков не сказал, отметив, тишь, что все это будет иметь "самые серьезные последствия".

Отметим, по последним данным разведки Кремль к украинской границе стянул более 92 тысячи военнослужащих. В Москве заявляют, что намерения атаковать Украину никто не имеет.

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