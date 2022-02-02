В Кремле заявили, что Украина планирует "напасть на РФ": как Москва объясняет такое заявление

Власти России утверждают, что Украина планирует совершить нападение на РФ. Такое заявление в среду, 2 февраля, сделал спикер президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщают РИА Новости.

Дмитрий Песков - фото из открытых источников

По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, нападение Украины на Россию возможно прежде всего именно из-за "националистических настроений в Киеве".

"Украина считает возможным нападение на Россию для того, чтобы, например, посягнуть на Крым… Учитывая националистически настроенные элементы, причем не только внизу, но и наверху в руководстве этого нельзя исключать", — заявил Дмитрий Песков.

Песков также подчеркнул, что стратегия национальной безопасности Украины "прямо касается применения силы для возвращения территорий".

Как сообщали ранее "Комментарии", в Министерстве обороны России заявили, что войска Западного военного округа завершили проверку боеспособности и возвращаются в места постоянной дислокации. Командующий войсками ЗВО Александр Журавлев заявил, что российские войска выполнили все стоящие перед ними задачи в рамках проверки боеготовности. Как отметили в штабе округа, подразделения бригад связи, передовые отряды инженерных подразделений, а также радиационной, химической и биологической защиты (РХБО) прибывают в пункты постоянной дислокации. Также, по данным штаба, на аэродромы базирования вернулась привлекавшаяся к проверке авиация.

Ранее 25 января Западный и Южный военные округа России объявили о начале проверки боеспособности с передислокацией подразделений на полигоны, в том числе удаленные. Проверка была проведена на фоне кризисных отношений с НАТО, но в российских округах ее назвали плановой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!