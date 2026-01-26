Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил о якобы существовании согласованной "формулы" урегулирования "территориального вопроса" в войне против Украины. По его словам, Россия настаивает на решении вопроса территорий благодаря договоренностям между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, якобы согласованными во время их встречи в Анкоридже на Аляске.

Спикер Кремля Дмитрий Песков

Дмитрий Песков в комментарии российскому пропагандисту телеканала "Россия-1" Павлу Зарубину ответил на вопрос, есть ли какие-то намеки на заключение мирного соглашения по Украине.

"Идет высокая динамика. Американцы, как посредники, гонят по времени, они спешат, их можно понять", — сказал представитель Путина.

Спикер Кремля подчеркнул, что быстрое продвижение переговорного процесса возможно только после "имплементации" формулы, производимой в Анкоридже. По его словам, якобы она является ключевым условием Кремля для дальнейшего урегулирования войны против Украины.

"Сейчас квинтэссенция состоит в том, что в Анкоридже и накануне Анкориджа была выработана определенная формула решения территориального вопроса по Украине. Сейчас очень важно ее имплементировать. Как только это произойдет, можно будет обеспечить быстрое продвижение по урегулированию", — сказал Песков.

Заметим, что саммит в Анкоридже стал отправной точкой для новой риторики российских властей по поводу возможного завершения войны. В то же время, официальные детали договоренностей между Путиным и Трампом остаются закрытыми. Ранее Песков уже озвучивал неизменную позицию Москвы, заявляя, что Украина по версии Кремля должна вывести свои войска из временно оккупированных районов Донбасса.

