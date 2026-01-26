Рубрики
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил о якобы существовании согласованной "формулы" урегулирования "территориального вопроса" в войне против Украины. По его словам, Россия настаивает на решении вопроса территорий благодаря договоренностям между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, якобы согласованными во время их встречи в Анкоридже на Аляске.
Спикер Кремля Дмитрий Песков
Дмитрий Песков в комментарии российскому пропагандисту телеканала "Россия-1" Павлу Зарубину ответил на вопрос, есть ли какие-то намеки на заключение мирного соглашения по Украине.
Спикер Кремля подчеркнул, что быстрое продвижение переговорного процесса возможно только после "имплементации" формулы, производимой в Анкоридже. По его словам, якобы она является ключевым условием Кремля для дальнейшего урегулирования войны против Украины.
Заметим, что саммит в Анкоридже стал отправной точкой для новой риторики российских властей по поводу возможного завершения войны. В то же время, официальные детали договоренностей между Путиным и Трампом остаются закрытыми. Ранее Песков уже озвучивал неизменную позицию Москвы, заявляя, что Украина по версии Кремля должна вывести свои войска из временно оккупированных районов Донбасса.
