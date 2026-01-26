Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив про нібито існування узгодженої "формули" врегулювання "територіального питання" у війні проти України. За його словами, Росія наполягає на розв'язання питання територій завдяки домовленостям між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом, які нібито були узгоджені під час їх зустрічі в Анкориджі на Алясці.

Речник Кремля Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков в коментарі російському пропагандисту телеканалу "Россия-1" Павлу Зарубіну відповів на запитання, чи є якісь натяки на укладання мирної угоди щодо України.

"Йде висока динаміка. Американці, як посередники, женуть у часі, вони поспішають, їх можна зрозуміти", — сказав представник Путіна.

Речник Кремля наголосив, що швидке просування переговорного процесу можливе лише після "імплементації" формули, виробленої в Анкориджі. За його словами, саме вона нібито є ключовою умовою Кремля для подальшого врегулювання війни проти України.

"Зараз квінтесенція полягає в тому, що в Анкориджі та напередодні Анкориджу було вироблено певну формулу розв'язання територіального питання щодо України. Зараз дуже важливо її імплементувати. Як тільки це станеться, можна буде забезпечити швидке просування щодо врегулювання", — сказав Пєсков.

Зауважимо, що саміт в Анкориджі став відправною точкою для нової риторики російської влади щодо можливого завершення війни. Водночас офіційні деталі домовленостей між Путіним та Трампом залишаються закритими. Раніше Пєсков уже озвучував незмінну позицію Москви, заявляючи, що Україна, за версією Кремля, має вивести свої війська з тимчасово окупованих районів Донбасу.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, як Кремль використовує відсутність ясності домовленостей між Путіним та Трампом на Алясці, щоб заявляти про нібито спільне американсько-російське порозуміння для закінчення війни в Україні, яке передбачає виключно ультиматум Москви.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський зробив заяву про території та закликав йти на компроміси.