Slava Kot
Спикер Кремля Дмитрий Песков 21 сентября заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы сохраняет готовность к мирным переговорам по войне в Украине. В то же время заявление прозвучало на фоне постоянных действий России, прямо противоречащих тезису о "мирном урегулировании".
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Дмитрий Песков во время разговора с российским пропагандистом Павлом Зарубиным рассказал, что Путин якобы отрыт к переговорам по войне в Украине, в частности разрешить конфликт по дипломатическому пути. При этом Песков напомнил, что Москва возлагает большие ожидания на президента США Дональда Трампа.
В то же время Песков подверг резкой критике позицию Великобритании, назвав ее "одним из лидеров лагеря сторонников войны". По словам Путина, Лондон поддерживает политику санкций против России и продолжает призывать к усилению давления.
Как пишет Институт изучения войны, подобные заявления о "готовности к переговорам" Москва делает регулярно, однако параллельно Россия продолжает вести активные боевые действия на территории Украины, атакует гражданскую инфраструктуру и не демонстрирует готовности к компромиссам. Кроме того, Кремль часто использует такие заявления как инструмент информационной кампании, чтобы переложить ответственность за продолжение войны на Запад.
