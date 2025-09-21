Спикер Кремля Дмитрий Песков 21 сентября заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы сохраняет готовность к мирным переговорам по войне в Украине. В то же время заявление прозвучало на фоне постоянных действий России, прямо противоречащих тезису о "мирном урегулировании".

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Дмитрий Песков во время разговора с российским пропагандистом Павлом Зарубиным рассказал, что Путин якобы отрыт к переговорам по войне в Украине, в частности разрешить конфликт по дипломатическому пути. При этом Песков напомнил, что Москва возлагает большие ожидания на президента США Дональда Трампа.

"Путин так же, как и президент Трамп, сохраняет свой интерес и открытость к выводу всей украинской истории в русло мирного урегулирования. Мы рассчитываем на то, что Соединенные Штаты и лично президент Трамп будут прилагать усилия для того, чтобы помогать в этом деле", — сказал Песков.

В то же время Песков подверг резкой критике позицию Великобритании, назвав ее "одним из лидеров лагеря сторонников войны". По словам Путина, Лондон поддерживает политику санкций против России и продолжает призывать к усилению давления.

"Это не то, что способствует урегулированию", – сказал Песков.

Как пишет Институт изучения войны, подобные заявления о "готовности к переговорам" Москва делает регулярно, однако параллельно Россия продолжает вести активные боевые действия на территории Украины, атакует гражданскую инфраструктуру и не демонстрирует готовности к компромиссам. Кроме того, Кремль часто использует такие заявления как инструмент информационной кампании, чтобы переложить ответственность за продолжение войны на Запад.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Западе раскрыли стратегию Путина по поводу войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Трамп рассказал, как остановит войну в Украине.