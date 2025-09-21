У Кремлі заявили про готовність Путіна до переговорів щодо війни

Речник Кремля Дмитро Пєсков 21 вересня заявив, що російський диктатор Володимир Путін начебто зберігає готовність до мирних переговорів щодо війни в Україні. Водночас заява прозвучала на тлі постійних дій Росії, які прямо суперечать тезі про "мирне врегулювання".

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Дмитро Пєсков під час розмови з російським пропагандистом Павлом Зарубіним розповів, що Путін нібито відритий до переговорів щодо війни в Україні, зокрема вирішити конфлікт дипломатичним шляхом. При цьому Пєсков нагадав, що Москва покладає великі очікування на президента США Дональда Трампа.

"Путін так само, як і президент Трамп, зберігає свою зацікавленість і відкритість до висновку всієї української історії в русло мирного врегулювання. Ми розраховуємо на те, що Сполучені Штати і особисто президент Трамп будуть докладати зусиль для того, щоб допомагати в цій справі", — сказав Пєсков.

Водночас Пєсков різко розкритикував позицію Великої Британії, назвавши її "одним із лідерів табору прихильників війни". За словами представника Путіна, Лондон підтримує політику санкцій проти Росії та продовжує закликати до посилення тиску.

"Це не те, що сприяє врегулюванню", — сказав Пєсков.

Як пише Інститут вивчення війни, подібні заяви про "готовність до переговорів" Москва робить регулярно, однак паралельно Росія продовжує вести активні бойові дії на території України, атакує цивільну інфраструктуру та не демонструє готовності до компромісів. Крім того, Кремль часто використовує такі заяви як інструмент інформаційної кампанії, щоб перекласти відповідальність за продовження війни на Захід.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що на Заході розкрили стратегію Путіна щодо війни в Україні.

Також "Коментарі" писали, що Трамп розповів, як зупинить війну в Україні.