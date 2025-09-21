logo_ukra

BTC/USD

115674

ETH/USD

4463.45

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.42

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія У Кремлі заявили про готовність Путіна до переговорів щодо війни
commentss НОВИНИ Всі новини

У Кремлі заявили про готовність Путіна до переговорів щодо війни

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін "відкритий до мирного врегулювання" війни в Україні та розраховує на діалог зі США.

21 вересня 2025, 13:20 comments1381
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Речник Кремля Дмитро Пєсков 21 вересня заявив, що російський диктатор Володимир Путін начебто зберігає готовність до мирних переговорів щодо війни в Україні. Водночас заява прозвучала на тлі постійних дій Росії, які прямо суперечать тезі про "мирне врегулювання".

У Кремлі заявили про готовність Путіна до переговорів щодо війни

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Дмитро Пєсков під час розмови з російським пропагандистом Павлом Зарубіним розповів, що Путін нібито відритий до переговорів щодо війни в Україні, зокрема вирішити конфлікт дипломатичним шляхом. При цьому Пєсков нагадав, що Москва покладає великі очікування на президента США Дональда Трампа.

"Путін так само, як і президент Трамп, зберігає свою зацікавленість і відкритість до висновку всієї української історії в русло мирного врегулювання. Ми розраховуємо на те, що Сполучені Штати і особисто президент Трамп будуть докладати зусиль для того, щоб допомагати в цій справі", — сказав Пєсков.

Водночас Пєсков різко розкритикував позицію Великої Британії, назвавши її "одним із лідерів табору прихильників війни". За словами представника Путіна, Лондон підтримує політику санкцій проти Росії та продовжує закликати до посилення тиску.

"Це не те, що сприяє врегулюванню", — сказав Пєсков.

Як пише Інститут вивчення війни, подібні заяви про "готовність до переговорів" Москва робить регулярно, однак паралельно Росія продовжує вести активні бойові дії на території України, атакує цивільну інфраструктуру та не демонструє готовності до компромісів. Крім того, Кремль часто використовує такі заяви як інструмент інформаційної кампанії, щоб перекласти відповідальність за продовження війни на Захід.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що на Заході розкрили стратегію Путіна щодо війни в Україні.

Також "Коментарі" писали, що Трамп розповів, як зупинить війну в Україні.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини