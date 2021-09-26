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В Кремле заявили о готовности Путина встретиться с Зеленским, но есть "камень преткновения"

По словам Дмитрия Пескова, Украина якобы не хочет выполнять минские соглашения

сегодня, 15:21
Автор:

Елизавета Черных

Глава Российской Федерации Владимир Путин готов встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским, однако позиция официального Киева касаемо минских договоренностей является "камнем преткновения" для организации переговоров. Об этом пишет издание "РБК-Украина", ссылаясь на ТАСС. 

В Кремле заявили о готовности Путина встретиться с Зеленским, но есть "камень преткновения"

Владимир Путин - фото из открытых источников

"Ну да, президент Российской Федерации, что называется, был готов вчера. И здесь камень преткновения какой? Мы находимся в ситуации, когда работа по реализации минского комплекса мер зашла в тупик", — сказал спикер Кремля Дмитрий Песков.

При этом пресс-секретарь Путина связал этот тупик с позицией нашего государства. По словам спикера Кремля, Украина якобы не хочет выполнять минские соглашения, а хочет заменить их "чем-то еще, не называя это своими словами". 

Отметим, что представитель украинского президента Владимира Зеленского — Сергей Никифоров — сообщил, что украинский лидер встретится с главой Кремля Владимиром Путиным, чтобы обсудить вопрос оккупированных территорий, в частности полуострова Крыма. Страна-агрессор, в свою очередь, не готова обсуждать подобные вопросы и выносить их на повестку дня. Однако именно от нее зависит судьба переговоров между лидерами государств. 

Ранее в материале интернет-издание "Комментарии" сообщалось, что все чаще в СМИ появляется информация о том, быть переговорам между Путиным с Зеленским, или нет. Дипломат Роман Бессмертный считает, что подобная встреча не состоится, поскольку Кремлю она не нужна. Он уверен, что российской власти в лице президента Путина нужна эскалация и конфликт. 




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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/putin-gotov-vstretitsya-zelenskim-kamen-pretknoveniya-1632655488.html
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