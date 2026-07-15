Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия получает от США сигналы о готовности продолжить посреднические усилия по урегулированию войны в Украине. Однако представитель Путина подчеркнул, что администрация Трампа будет готова принять участие в переговорах по окончании конфликта с Ираном.

Спикер Кремля Дмитрий Песков

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле заявил, что американская администрация якобы намерена вернуться к более активному участию в дипломатическом процессе по попыткам закончить войну в Украине.

"Россия получает от США сигналы о том, что они готовы продолжить посреднические усилия в отношении Украины после того, как станут свободнее от своих проблем", — заявил Песков.

В то же время представитель Кремля не уточнил, о каких именно сигналах идет речь и кто их передавал. Также он не сообщил о каких-либо новых договоренностях или контактах между Москвой и Вашингтоном.

Отдельно Песков прокомментировал визит президента Сербии Александара Вучича в Киев, состоявшийся 15 июля во время мероприятий по случаю Дня Украинской Государственности. Спикер Кремля опроверг информацию о том, что из-за сербского лидера Москва могла передавать любые послания президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Москва не передавала никаких посланий Зеленскому через Вучича", – добавил Песков.

Визит Вучича в украинскую столицу состоялся в рамках саммита "Украина — Юго-Восточная Европа", собравшего ряд европейских лидеров. Среди участников также были президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, президент Молдовы Мая Санду, президент Румынии Никушор Дан, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович и другие чиновники.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Кремля на заявление Мерца о гарантиях безопасности для Украины.

Также "Комментарии" писали, что Мадяр отреагировал на истерику Лаврова из-за ударов Украины о российских судах.