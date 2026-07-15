У Кремлі заявили про нові сигнали від США: чи було послання Москви до Зеленського

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія отримує від США сигнали про готовність продовжити посередницькі зусилля щодо врегулювання війни в Україні. Однак представник Путіна наголосив, що адміністрація Трампа буде готова взяти участь у переговорах після закінчення конфлікту з Іраном.

Речник Кремля Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков під час брифінгу в Кремлі заявив, що американська адміністрація нібито має намір повернутися до активнішої участі в дипломатичному процесі щодо спроб закінчити війну в Україні.

"Росія отримує від США сигнали про те, що вони готові продовжити посередницькі зусилля щодо України після того, як стануть вільнішими від своїх проблем", — заявив Пєсков.

Водночас представник Кремля не уточнив, про які саме сигнали йдеться та хто їх передавав. Також він не повідомив про будь-які нові домовленості чи контакти між Москвою та Вашингтоном.

Окремо Пєсков прокоментував візит президента Сербії Александара Вучича до Києва, який відбувся 15 липня під час заходів з нагоди Дня Української Державності. Речник Кремля заперечив інформацію про те, що через сербського лідера Москва могла передавати будь-які послання президентові України Володимиру Зеленському.

"Москва не передавала жодних послань Зеленському через Вучича", — додав Пєсков.

Візит Вучича до української столиці відбувся в межах саміту "Україна — Південно-Східна Європа", який зібрав низку європейських лідерів. Серед учасників також були президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президентка Молдови Мая Санду, президент Румунії Нікушор Дан, прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович та інші високопосадовці.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про реакцію Кремля на заяву Мерца про гарантії безпеки для України.

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