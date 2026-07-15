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У Кремлі заявили про нові сигнали від США: чи було послання Москви до Зеленського

Пєсков заявив про готовність США говорити про Україну після Ірану

15 липня 2026, 13:25
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Slava Kot

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія отримує від США сигнали про готовність продовжити посередницькі зусилля щодо врегулювання війни в Україні. Однак представник Путіна наголосив, що адміністрація Трампа буде готова взяти участь у переговорах після закінчення конфлікту з Іраном.

У Кремлі заявили про нові сигнали від США: чи було послання Москви до Зеленського

Речник Кремля Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков під час брифінгу в Кремлі заявив, що американська адміністрація нібито має намір повернутися до активнішої участі в дипломатичному процесі щодо спроб закінчити війну в Україні.

"Росія отримує від США сигнали про те, що вони готові продовжити посередницькі зусилля щодо України після того, як стануть вільнішими від своїх проблем", — заявив Пєсков.

Водночас представник Кремля не уточнив, про які саме сигнали йдеться та хто їх передавав. Також він не повідомив про будь-які нові домовленості чи контакти між Москвою та Вашингтоном.

Окремо Пєсков прокоментував візит президента Сербії Александара Вучича до Києва, який відбувся 15 липня під час заходів з нагоди Дня Української Державності. Речник Кремля заперечив інформацію про те, що через сербського лідера Москва могла передавати будь-які послання президентові України Володимиру Зеленському.

"Москва не передавала жодних послань Зеленському через Вучича", — додав Пєсков.

Візит Вучича до української столиці відбувся в межах саміту "Україна — Південно-Східна Європа", який зібрав низку європейських лідерів. Серед учасників також були президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президентка Молдови Мая Санду, президент Румунії Нікушор Дан, прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович та інші високопосадовці.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про реакцію Кремля на заяву Мерца про гарантії безпеки для України.

Також "Коментарі" писали, що Мадяр відреагував на істерику Лаврова через удари України про російських суднах.



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