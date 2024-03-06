В Кремле заявили о последнем прощальном оружии на войне

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Спикер Кремля Дмитрий Песков ответил на реакцию США, которые отметили, что Россия как ядерное государство использует "безответственную и неуместную" риторику по отношению к ядерному оружию. На это Песков пригрозил применить ядерное оружие в одном случае. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Спикер Кремля Дмитрий Песков о ядерном оружие. Фото из открытых источников
Проводя брифинг Дмитрий Песков отметил, что все размышления о применении ядерного оружия "безответственны".
Однако спикер Кремля сразу же добавил, что Россия может использовать ядерное оружие.
Напомним, что спикер Госдепа США Мэтью Миллер прокомментировал постоянные угрозы из России по ядерному оружию. По его словам, подобная риторика "безответственна и неуместна для ядерного государства" и добавил, что такие заявления несовместимы с тем, как публично высказываться ядерное государство об использовании такого оружия.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший президент РФ Дмитрий Медведев пригрозил ядерными ударами по четырем странам. В список Медведева попала Украина и ее партнеры, в том числе США, Германия и Великобритания. Кроме того, российский политик угрожал в случае деоккупации украинских территорий глобальной войной.
Также "Комментарии" писали, что 50 лет назад в Харькове произошел первый ядерный взрыв на территории Украины. Россияне взорвали бомбу под землей, чтобы показать применение ядерного оружия в мирных целях.
Обсуждения
Новости