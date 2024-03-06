В Кремле заявили о последнем прощальном оружии на войне

Спикер Кремля Дмитрий Песков ответил на реакцию США, которые отметили, что Россия как ядерное государство использует "безответственную и неуместную" риторику по отношению к ядерному оружию. На это Песков пригрозил применить ядерное оружие в одном случае. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Спикер Кремля Дмитрий Песков о ядерном оружие. Фото из открытых источников

Проводя брифинг Дмитрий Песков отметил, что все размышления о применении ядерного оружия "безответственны".

"Ядерная война – последнее, прощальное средство, все рассуждения о ней безответственны", — заявил Песков.

Однако спикер Кремля сразу же добавил, что Россия может использовать ядерное оружие.

"Россия применит ядерное оружие только тогда, когда что-то будет угрожать ее существованию", — подчеркнул Песков.

Напомним, что спикер Госдепа США Мэтью Миллер прокомментировал постоянные угрозы из России по ядерному оружию. По его словам, подобная риторика "безответственна и неуместна для ядерного государства" и добавил, что такие заявления несовместимы с тем, как публично высказываться ядерное государство об использовании такого оружия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший президент РФ Дмитрий Медведев пригрозил ядерными ударами по четырем странам. В список Медведева попала Украина и ее партнеры, в том числе США, Германия и Великобритания. Кроме того, российский политик угрожал в случае деоккупации украинских территорий глобальной войной.

Также "Комментарии" писали, что 50 лет назад в Харькове произошел первый ядерный взрыв на территории Украины. Россияне взорвали бомбу под землей, чтобы показать применение ядерного оружия в мирных целях.