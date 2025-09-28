В Кремле заявили о приглашении Трампа в Москву на встречу с Путиным

В Кремле заявили, что приглашение российского диктатора Владимира Путина для президента США Дональда Трампа приехать в Москву остается в силе. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя перспективы новой встречи лидеров двух государств.

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Дмитрий Песков в интервью российским пропагандистским СМИ заявил, что Путин готов встретиться с Трампом в России, если президент США примет предложение диктатора РФ.

"Оно не под сукном. Это действующее приглашение. Путин готов и будет рад встретиться с президентом Трампом. Дальше все зависит от решения Трампа", — сказал Песков.

Спикер Кремля также ранее заявлял, что личные отношения между Путиным и Трампом позволяют обсуждать "сложные и острые вопросы". Среди тем, которые, по его мнению, могли быть вынесены на переговоры — это урегулирование войны против Украины и возможность четкого донесения позиций обеих сторон. В то же время, Песков не уточнил, ведутся ли сейчас конкретные переговоры о визите.

Дональд Трамп ранее заявлял, что не исключает возможности посетить Москву. Однако подчеркивал, что это может произойти только после завершения войны в Украине.

Последняя встреча лидеров Соединенных Штатов и России прошла 15 августа на Аляске.

