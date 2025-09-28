logo_ukra

Головна Новини Світ Росія В Кремлі заявили про запрошення Трампа в Москву на зустріч з Путіним
commentss НОВИНИ Всі новини

В Кремлі заявили про запрошення Трампа в Москву на зустріч з Путіним

Запрошення Путіна для Дональда Трампа приїхати до Москви залишається чинним.

28 вересня 2025, 12:20
Автор:
avatar

Slava Kot

У Кремлі заявили, що запрошення російського диктатора Володимира Путіна для президента США Дональда Трампа приїхати до Москви залишається чинним. Про це повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи перспективи нової зустрічі лідерів двох держав.

Дональд Трамп та Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Дмитро Пєсков в інтерв’ю російським пропагандистським ЗМІ заявив, що Путін готовий зустрітися з Трампом у Росії, якщо президент США прийме пропозицію диктатора РФ.

"Воно не під сукном. Це запрошення, що діє. Путін готовий і буде радий зустрітися із президентом Трампом. Далі все залежить від рішення Трампа", — сказав Пєсков.

Речник Кремля також раніше заявляв, що особисті відносини між Путіним і Трампом дозволяють обговорювати "найскладніші та найгостріші питання". Серед тем, які, на його думку, могли б бути винесеними на переговори — це врегулювання війни проти України та можливість чіткого донесення позицій обох сторін. Водночас Пєсков не уточнив, чи ведуться зараз конкретні переговори про візит.

Дональд Трамп раніше заявляв, що не відкидає можливості відвідати Москву. Однак наголошував, що це може статися лише після завершення війни в Україні.

Остання зустріч лідерів Сполучених Штатів та Росії відбулася 15 серпня на Алясці. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін дав три важливі обіцянки Трампу щодо війни в Україні. Скільки виконав російський диктатор.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський заявив про реальну позицію Москви. Президент пояснив, чого хоче Путін. У Кремлі налаштовані продовжувати війну проти України.



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
