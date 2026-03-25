В Кремле заявили о прогрессе в переговорах для окончания войны в Украине

Slava Kot
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры между Россией и США по поводу войны в Украине продолжаются, а каждый новый раунд контактов якобы приближает стороны к возможному урегулированию конфликта. По его словам, Москва рассчитывает на продолжение посреднических усилий США в окончании войны в Украине.
Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников
Дмитрий Песков во время брифинга ответил на вопрос о ситуации с переговорами по войне России против Украины и проходят ли контакты между представителями РФ и США.
Спикер Кремля также заявил, что каждый раунд переговоров может приблизить ситуацию к окончанию войны, однако, по его словам, оно должно быть на условиях Москвы.
Песков подчеркнул, что Москва остается открытой для переговоров со Соединенными Штатами для завершения войны в Украине.
