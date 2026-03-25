Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Главная Новости Мир Россия В Кремле заявили о прогрессе в переговорах для окончания войны в Украине
В Кремле заявили о прогрессе в переговорах для окончания войны в Украине

Песков заявил, что каждый раунд переговоров России и США по поводу войны в Украине приближает ее конец.

25 марта 2026, 12:35
Автор:
Slava Kot

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры между Россией и США по поводу войны в Украине продолжаются, а каждый новый раунд контактов якобы приближает стороны к возможному урегулированию конфликта. По его словам, Москва рассчитывает на продолжение посреднических усилий США в окончании войны в Украине.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга ответил на вопрос о ситуации с переговорами по войне России против Украины и проходят ли контакты между представителями РФ и США.

"По доступным каналам контакты с американцами со стороны Москвы продолжаются. Мы получаем информацию о происходящем. Мы приветствуем продолжение усилий американской стороны, которые направлены на обеспечение соответствующих условий для выхода на урегулирование по украинским делам", — сказал Песков.

Спикер Кремля также заявил, что каждый раунд переговоров может приблизить ситуацию к окончанию войны, однако, по его словам, оно должно быть на условиях Москвы.

"Если говорить, приближаемся мы или не приближаемся, наверное, каждый раунд состоявшихся переговоров это шаг в сторону действительно нахождения формулы урегулирования, для нас прежде всего, формулы с учетом наших интересов", — добавил Песков.

Песков подчеркнул, что Москва остается открытой для переговоров со Соединенными Штатами для завершения войны в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина пошла на колоссальную уступку для окончания войны.

Также "Комментарии" писали, что российский диктатор Владимир Путин упускает идеальный шанс закончить войну России против Украины.



