У Кремлі заявили про прогрес у переговорах щодо закінчення війни в Україні

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що переговори між Росією та США щодо війни в Україні тривають, а кожен новий раунд контактів нібито наближає сторони до можливого врегулювання конфлікту. За його словами, Москва розраховує на продовження посередницьких зусиль США для закінчення війни в Україні.

Дмитро Пєсков під час брифінгу відповів на питання щодо ситуації з переговорами щодо війни Росії проти України та чи відбуваються контакти між представниками РФ та США.

"По доступним каналам контакти з американцями з боку Москви продовжуються. Ми отримуємо інформацію про те, що відбувається. Ми вітаємо продовження зусиль американської сторони, які спрямовані на забезпечення відповідних умов для виходу на врегулювання в українських справах", — сказав Пєсков.

Речник Кремля також заявив, що кожен раунд переговорів може наблизити ситуацію до закінчення війни, однак, за його словами, воно має бути на умовах Москви.

"Якщо говорити, наближаємось ми чи не наближаємося, напевно, кожен раунд переговорів, що відбулися, це крок у бік дійсно знаходження формули врегулювання, для нас перш за все, формули з врахуванням наших інтересів", — додав Пєсков.

Пєсков наголосив, що Москва залишається відкритою до переговорів зі Сполученими Штатами щодо завершення війни в Україні.

