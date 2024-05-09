В Кремле заявили о выводе российских войск: из какой страны

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян пришли к соглашению о выводе российских войск из части армянских территорий. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков подтвердил российским СМИ информацию о выводе армии РФ из Армении по ее ненадобности. Однако пресс-секретарь Путина добавил, что российские силы останутся на границе Армении с Ираном и Турцией.

"Да, это действительно так. Осенью 2020 года по просьбе армянской стороны наши военные и пограничники были размещены в ряде армянских областей. Пашинян сказал, что сегодня в связи с условиями такой потребности больше нет, поэтому президент Путин согласился, и вывод наших военных, пограничников был согласован", — сказал Дмитрий Песков.

Напомним, что премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно критиковал Россию и обвинял в бездействии. Москва отправила российских "миротворцев" в страну, однако во время боевых действий между армянскими и азербайджанскими солдатами никак не отреагировала. Поэтому Пашинян заявил, что Армения может прекратить членство в ОДКБ, который является аналогом НАТО во главе России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стала известна страна, которая согласилась принять у себя делегации из Армении и Азербайджана для мирных переговоров по разрешению конфликта между странами.

Также "Комментарии" писали о том, что в Украине зарегистрировали петицию, в которой обратились к Владимиру Зеленскому с просьбой прислать запрос украинским союзникам об отправке своих войск в Украину. На это событие отреагировал спикер Кремля Дмитрий Песков, который назвал такую ситуацию "опасной".