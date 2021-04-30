В Кремле ждут предложений о встрече Зеленского и Путина

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Елизавета Черных
По словам пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова, в Кремле все еще ждут от украинской власти конкретных предложений касаемо встречи лидеров двух стран. Об этом российский чиновник заявил во время пресс-конференции, пишет "24 канал", ссылаясь на ТААС.
Владимир Путин - фото из открытых источников
Отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к возможному посредничеству Ватикана в переговорах Зеленского с Путиным, Песков отметил, что пока не может "поделиться никакой конкретикой".
Со слов российского чиновника, во время подготовки переговоров принято, что стороны заранее обмениваются идеями, формулируют позиции.
Спикер Кремля также отметил, что российская сторона ожидает взаимодействия между замруководителя администрации Путина Дмитрием Козаком и главой Офиса президента Андреем Ермаком.
Напомним, что разговоры о вероятном проведении президентских переговоров по Донбассу на территории Ватикана дошли и до Святого Престола. Представители Папы Римского заявили о готовности поддержать любую встречу, которая ускорит воцарение мира на востоке Украины. По словам дипломата Ватикана, кардинала Леонардо Сандре, Престол может организовать посредничество между украинским президентом Владимиром Зеленским и его коллегой из РФ Владимиром Путиным. При этом у Папы отмечают, что не получали никакой информации о вероятно готовящейся встрече.
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МИХО
30 апреля 2021, 15:24
ВСЕ ЕЩЕ????? ЖДУТ?????И ТАК УЖЕ ТРЕТИЙ ДЕНЬ БЕЗ МЫЛА В ЖОПУ ...СПЕРВА ПОСЛАЛИ КЛОУНА ПОТОМ ДАЛИ ПАУЗУ ПОТОМ ТИПА НАС НЕ ИНТЕРЕСУЕТ ПОТОМ ИНТЕРЕСУЕТ НО НЕ ОЧЕНЬ ТЕПЕРЬ ЖДУТ А ЗАВТРА БУДУТ ПРОСИТЬ ...КОРОЧЕ ЦИРК КЛОУН И ЕГО РАЗВОД ПО ПОЛНОЙ ...ДУРАЧЕК НАСТОЛЬКО ОГРАНИЧЕН ЧТО БУДЕТ СЧИТАТЬ ЧТО ПОБЕДИЛ ФУЙЛА.... А ЕГО ТУПО РАЗВОДЯТ КАК ЛОШАРУ...БОЖЕ ХРАНИ УКРАИНУ!!!