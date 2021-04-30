В Кремле ждут предложений о встрече Зеленского и Путина

По словам пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова, в Кремле все еще ждут от украинской власти конкретных предложений касаемо встречи лидеров двух стран. Об этом российский чиновник заявил во время пресс-конференции, пишет "24 канал", ссылаясь на ТААС.

Владимир Путин - фото из открытых источников

Отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к возможному посредничеству Ватикана в переговорах Зеленского с Путиным, Песков отметил, что пока не может "поделиться никакой конкретикой".

"Пока нет ничего ни по повестке дня, ни по чему. Возможно, действительно, президент Зеленский принимает самоличные решения, быстро их формулирует, но все-таки у нас есть определенная процедура, определенный процесс формирования позиций по основным текущим вопросам, и, конечно, в одночасье этот процесс пройти очень сложно", — сказал Песков.

Со слов российского чиновника, во время подготовки переговоров принято, что стороны заранее обмениваются идеями, формулируют позиции.

Спикер Кремля также отметил, что российская сторона ожидает взаимодействия между замруководителя администрации Путина Дмитрием Козаком и главой Офиса президента Андреем Ермаком.

"Зеленский говорил, что отдаст офиса поручение связаться с администрацией президента России. Эта связь осуществляется по каналам Ермак — Козак", — сказал Песков.

Напомним, что разговоры о вероятном проведении президентских переговоров по Донбассу на территории Ватикана дошли и до Святого Престола. Представители Папы Римского заявили о готовности поддержать любую встречу, которая ускорит воцарение мира на востоке Украины. По словам дипломата Ватикана, кардинала Леонардо Сандре, Престол может организовать посредничество между украинским президентом Владимиром Зеленским и его коллегой из РФ Владимиром Путиным. При этом у Папы отмечают, что не получали никакой информации о вероятно готовящейся встрече.





















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