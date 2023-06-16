В Курске РФ масштабный пожар на заводе: рассказывают об атаке БПЛА

В Курской области РФ вспыхнул масштабный пожар на территории предприятия "Белполь", причиной пожара предварительно стала атака беспилотника на вышку связи. Как передает портал "Комментарии", об этом пишут российские Telegram-каналы "Baza" и "Shot".

Пожар. Фото: из октрытых источников

По информации курского подразделения пожарной охраны, площадь пожара составила около 2 тысяч квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный ранг.

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Официальных заявлений российской стороны о причинах происшествия пока нет, однако, по данным росСМИ, это стало результатом якобы атаки беспилотника.

"В Курской области взрыв. По предварительным данным, беспилотник атаковал вышку связи в поселке Красниково, но, задев ее, влетел в административное здание предприятия "Белполь", – отмечают российские СМИ.

Отметим, в РФ участились случаи пожаров в последнее время, а происходят они как в приграничных, так и в очень отдаленных регионах. Так, к примеру, 14 июня в российском Новочеркасске в Ростовской области произошел пожар на местной теплоэлектростанции. Эпицентром пожара стала кровля одного из энергоблоков, сильные ожоги получили трое рабочих. Местные утверждают, что перед тем, как начался пожар слышали взрыв.

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