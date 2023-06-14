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В РФ снова пожар: под Ростовом горит Новочеркасская ГРЭС

Эпицентром пожара стала кровля одного из энергоблоков Новочеркасской теплоэлектростанции

сегодня, 15:55
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Автор:

Кравцев Сергей

В российском Новочеркасске в Ростовской области произошел пожар на местной теплоэлектростанции в среду, 14 июня. Эпицентром пожара стала кровля одного из энергоблоков, сильные ожоги получили трое рабочих. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на российские СМИ.

В РФ снова пожар: под Ростовом горит Новочеркасская ГРЭС

Новочеркасская теплоэлектростанция. Фото: из открытых источников

Как пишут пропагандисты, загорелась крыша на шестом блоке ГРЭС. К тушению пожара привлечены 46 человек и 15 единиц техники.


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По данным Telegram-канала Mash, огонь уже успел перекинуться на кровлю пятого энергоблока. Местные жители говорят, перед пожаром слышали хлопок. Кроме того, во время ЧП пострадали трое рабочих.                                                                                                           

"У них ожоги разной степени. Сейчас всех осматривают медики, которые приехали на место", — говорится в сообщении.

Уточняется, что предварительной причиной возгорания является якобы нарушение технологического процесса в шестом блоке.

Отметим, в последнее время на территории РФ все чаще происходят ЧП, пожары на стратегически важных объектах.

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