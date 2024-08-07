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В Курской области начали эвакуацию гражданских: откуда в первую очередь увозят людей

С Курской области в течение суток эвакуировали несколько тысяч человек

сегодня, 13:34
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Ткачик Олеся

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Телеграме сообщил, что ночью доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в регионе, где идет отражение атаки украинских войск, он держит ее на личном контроле.

В Курской области начали эвакуацию гражданских: откуда в первую очередь увозят людей

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Как заявил Смирнов, Путин пообещал оказать Курской области поддержку "по всем направлениям".

Глава региона также рассказал, что региональный оперативный штаб работает круглосуточно. Обстановку в области он назвал контролируемой.

По его словам, власти организовали вывоз жителей из обстреливаемых территорий, подготовили пункты временного размещения и обеспечили их всем необходимым, также работают психологи. Он также рассказал, что в течение суток из зоны боевых действий в Курской области выехало несколько тысяч человек.

"Организовали вывоз жителей из обстреливаемых территорий приграничья, подготовили пункты временного размещения и обеспечили их всем необходимым, работают психологи", — написал Смирнов.

Также Смирнов сообщил, что в регион выехали медики из Москвы.

"В регион выехали медики из Москвы и Санкт-Петербурга, федеральный центр выделяет Курской области дополнительные средства и другую помощь", — поделился глава региона.

Он добавил, что региональный штаб в Курской области работает круглосуточно.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ВСУ начали операцию в Курской области. По мнению экспертов, она имеет несколько целей, в том числе это может быть нелинейным ответом на действия захватчиков на Донбассе. Есть мнение, что наступлением в Курской области военные помогут Силам обороны на Донбассе и оттянут оттуда силы россиян.




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