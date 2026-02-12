В Латвии граждане России и Беларуси, работающие в государственных структурах или на предприятиях критической инфраструктуры, начали получать уведомления об увольнении. Основанием стала обновленная редакция закона "О национальной безопасности", ограничивающая их доступ к стратегическим объектам без специального разрешения Службы государственной безопасности Латвии (VDD).

Увольнение с работы граждан России и Беларуси в Латвии

Как сообщают латвийские медиа, новые правила распространяются на широкий перечень сфер — энергетику, водо- и газоснабжение, аэропорты, морские порты, железные дороги, больницы, медиаорганизации и другие объекты, признанные критически важными для функционирования государства.

Первые увольнения зафиксировали еще в декабре. Тогда несколько журналистов с российскими паспортами уволили из Латвийских общественных медиа (LSM). Руководитель правления LSM Байба Зузена пояснила, что организация имеет статус объекта критической инфраструктуры, поэтому граждане третьих стран не могут иметь доступ к ее IT-системам без специального согласования.

Зузена также задала вопрос о дальнейшей работе так называемых неграждан Латвии — лиц, постоянно проживающих в стране, но не имеющих гражданства ни одного государства. По ее словам, в нынешних условиях безопасности особенно актуален вопрос определенности гражданского статуса.

Изменения в законодательстве объясняют необходимостью минимизировать риски национальной безопасности на фоне войны России против Украины и общего усиления угроз в регионе.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Российские Z-медиа сообщают о якобы переходе Сил обороны Украины к локальным наступательным действиям в нескольких направлениях. По их утверждениям, ситуация под Купянском пока остается непонятной, однако фиксируется продвижение украинских подразделений к северу от Гуляйполя и на левом берегу Днепра.