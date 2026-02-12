У Латвії масово звільняють з роботи громадян Росії та Білорусі: в чому причина

У Латвії громадяни Росії та Білорусі, які працюють у державних структурах або на підприємствах критичної інфраструктури, почали отримувати повідомлення про звільнення. Підставою стала оновлена редакція закону "Про національну безпеку", яка обмежує їхній доступ до стратегічних об’єктів без спеціального дозволу Служби державної безпеки Латвії (VDD).

Звільнення з роботи громадян Росії та Білорусі у Латвії

Як повідомляють латвійські медіа, нові правила поширюються на широкий перелік сфер — енергетику, водо- та газопостачання, аеропорти, морські порти, залізницю, лікарні, медіаорганізації та інші об’єкти, що визнані критично важливими для функціонування держави.

Перші звільнення зафіксували ще в грудні. Тоді кількох журналістів із російськими паспортами звільнили з Латвійських суспільних медіа (LSM). Керівниця правління LSM Байба Зузена пояснила, що організація має статус об’єкта критичної інфраструктури, а тому громадяни третіх країн не можуть мати доступ до її IT-систем без спеціального погодження.

Зузена також поставила питання щодо подальшої роботи так званих негромадян Латвії — осіб, які постійно проживають у країні, але не мають громадянства жодної держави. За її словами, у нинішніх умовах безпеки особливо актуальним є питання визначеності громадянського статусу.

Зміни в законодавстві пояснюють необхідністю мінімізувати ризики для національної безпеки на тлі війни Росії проти України та загального посилення загроз у регіоні.

