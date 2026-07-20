В Литве предупредили о новом плане РФ: для себя Путин уже все решил

Россия не способна добиться поставленных целей в войне против Украины, поэтому Кремль может попытаться переключить внимание на новое направление. Следующей целью Москвы способны стать Польша и государства Балтии. С таким предупреждением выступил министр обороны Литвы Робертас Каунас в эфире LRT.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По его словам, российское руководство оказалось в сложной ситуации. Война против Украины затянулась, ожидаемой победы нет, а последствия боевых действий уже ощущаются внутри самой России. В частности, речь идет о регулярных ударах по российской территории, перебоях с поставками топлива и растущем недовольстве населения.

"Кремлю нужна новая эскалация и новая победа. В этой ситуации наиболее вероятными целями могут стать Балтийский регион и Польша", — заявил литовский министр.

Заявление прозвучало вскоре после слов президента Литвы Гитанаса Науседы, который подтвердил информацию западных СМИ о возможных российских провокациях против стран НАТО. По его словам, разведка фиксирует подготовку сценариев, целью которых может стать проверка готовности Альянса выполнять обязательства по коллективной обороне.

Речь идет не только о возможных военных действиях, но и о гибридных атаках. По данным литовской стороны, Россия может попытаться организовать диверсии против объектов критической инфраструктуры, кибератаки, информационные операции или другие провокации, способные вызвать кризис в регионе.

В Вильнюсе считают, что подобные действия будут направлены прежде всего на проверку единства НАТО и скорости реакции союзников. На фоне продолжающейся войны против Украины страны Балтии продолжают усиливать оборону, а также призывают партнеров сохранять высокий уровень военной готовности.

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