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У Литві попередили про новий план РФ: для себе Путін уже все вирішив

У Вільнюсі вважають, що Кремль шукає нову перемогу і може піти на небезпечну провокацію проти НАТО

20 липня 2026, 12:42
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Кравцев Сергей

Росія не здатна досягти поставленої мети у війні проти України, тому Кремль може спробувати переключити увагу на новий напрямок. Наступною метою Москви здатні стати Польща та держави Балтії. З таким застереженням виступив міністр оборони Литви Робертас Каунас в ефірі LRT.

У Литві попередили про новий план РФ: для себе Путін уже все вирішив

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За його словами, російське керівництво опинилося у складній ситуації. Війна проти України затягнулася, очікуваної перемоги немає, а наслідки бойових дій уже відчуваються всередині Росії. Зокрема, йдеться про регулярні удари по російській території, перебої з постачанням палива і зростання незадоволеності населення.

"Кремлю потрібна нова ескалація та нова перемога. У цій ситуації найімовірнішими цілями можуть стати Балтійський регіон та Польща", — заявив литовський міністр.

Заява прозвучала невдовзі після слів президента Литви Гітанаса Науседи, який підтвердив інформацію західних ЗМІ про можливі російські провокації проти країн НАТО. За його словами, розвідка фіксує підготовку сценаріїв, метою яких може стати перевірка готовності Альянсу виконувати зобов'язання щодо колективної оборони.

Йдеться не лише про можливі військові дії, а й про гібридні атаки. За даними литовської сторони, Росія може спробувати організувати диверсії проти об'єктів критичної інфраструктури, кібератаки, інформаційні операції чи інші провокації, які можуть спричинити кризу в регіоні.

У Вільнюсі вважають, що подібні дії будуть спрямовані насамперед на перевірку єдності НАТО та швидкості реакції союзників. На тлі війни, що триває проти України, країни Балтії продовжують посилювати оборону, а також закликають партнерів зберігати високий рівень військової готовності.

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