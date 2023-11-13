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В Литве сделали тревожное заявление, что Путин может победить в войне из-за дискуссий в США и колебаний Европы

Любые прекращения огня, любые переговоры – это путь ко дню победы в Москве, заявил Ландсбергис

сегодня, 19:55
Автор:
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Лиля Воробьева
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Как утверждает глава Министерства иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, из-за колебаний союзников с Запада в предоставлении дальнейшей поддержки Украине, в Кремле снова могут поверить в собственную победу.

В Литве сделали тревожное заявление, что Путин может победить в войне из-за дискуссий в США и колебаний Европы

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Сейчас ситуация выглядит так, что Путин готовится сдувать пыль со своих планов на день победы, которые он отложил на полку на время, но увидев дискуссии в Вашингтоне, неспособность Европы двигаться дальше в вопросе военной поддержки Украины и растущее давление на украинские силы на фронте , он, думаю, сейчас может радостно начать планировать снова.Думаю, Европа была способна давить так, чтобы единственный день победы в этой войне мог быть в Киеве и праздновали украинцы.Но теперь, похоже, ситуация опять неуверенная.Мы уже демонстрировали способность принимать очень важные решения. Европа уже демонстрировала лидерство. Сейчас время, чтобы мы снова сделали это", — сказал глава литовского МИД, информирует Европейская правда .


Литовскому министру задали вопрос, не пора ли украинским властям начинать думать о переговорах, учитывая все текущие обстоятельства.

"Любые прекращения огня, любые переговоры — это путь ко дню победы в Москве. Путин очень активно над этим работал. И такой день может наступить. День, когда украинцы не смогут дальше воевать, потому что мы не можем предоставить им оружие … Здесь нельзя "сойтись посередине"... Если дойдет до прекращения огня и мы попытаемся это провернуть с аргументами, которые мы защитили Киев, другие украинские территории — будет ясно понятно, что это победа Путина", — возразил глава литовского МИД.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин выделил на войну вдвое больше, чем Украина получит от союзников



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