В Литве сказали, какой регион РФ окажется под ударом, если она нападет на страну НАТО

Как подчеркнул Линкявичюс после того, как Швеция станет полноправным членом Альянса, Балтийское море переварится на внутреннее море НАТО.

Линас Линкявичюс

Именно поэтому, добавил дипломат, в случае агрессивных действий России по отношению к НАТО именно Калининград первым окажется под ударом.

Кроме того, Линкявичюс добавил, что все опасения России по поводу того, что она окажется в "окружении" стран НАТО, становятся реальными.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Европе начали обсуждать идею направления войск европейских стран в Украину. Такое предложение было озвучено президентом Франции Эммануэлем Макроном. При этом он добавил, что никаких решений на этот счет не принято. В конце концов, добавил президент, и у самой Франции еще нет стратегического понимания на этот счет.

Кроме того, от идеи отправить свои войска на Украину открестились в Словакии, Германии, Чехии, Швеции и Польше. Пока воевать в Украине они не готовы.

Возможность направления в Украину российских войск прокомментировал и представитель российского президента Дмитрий Песков. Он назвал такую идею бессмысленной и добавил, что западные страны понимают, чем это для них и их граждан может обернуться. Также спикер российского диктатора добавил, что если такие войска будут направлены в Украину, это неизбежно спровоцирует прямой конфликт России и НАТО.

При этом известно, что в странах Запада боятся втянуться в военный конфликт с Россией. К примеру, об этом неоднократно говорил канцлер Германии Олаф Шольц. В частности, он рассказал, что не рассматривает поставки Украине дальнобойных ракет из-за того, чтобы его страна не ввязалась в войну с Россией. В то же время, в европейских столицах все чаще прогнозируют, что Россия может напасть на одну из стран-членов НАТО и к этому нужно готовиться.