logo

BTC/USD

56618.32

ETH/USD

3228.28

LTC/USD

73.19

USD/UAH

38.70

EUR/UAH

42.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В Литве сказали, какой регион РФ окажется под ударом, если она нападет на страну НАТО
commentss НОВОСТИ Все новости

В Литве сказали, какой регион РФ окажется под ударом, если она нападет на страну НАТО

Если Россия все же решит напасть на одну из стран НАТО, то Калининград «нейтрализуют» первым, об этом в сети Х сообщил посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс, передает портал «Комментарии»

сегодня, 18:02
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Как подчеркнул Линкявичюс после того, как Швеция станет полноправным членом Альянса, Балтийское море переварится на внутреннее море НАТО.

В Литве сказали, какой регион РФ окажется под ударом, если она нападет на страну НАТО

Линас Линкявичюс

Именно поэтому, добавил дипломат, в случае агрессивных действий России по отношению к НАТО именно Калининград первым окажется под ударом.

Кроме того, Линкявичюс добавил, что все опасения России по поводу того, что она окажется в "окружении" стран НАТО, становятся реальными.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Европе начали обсуждать идею направления войск европейских стран в Украину. Такое предложение было озвучено президентом Франции Эммануэлем Макроном. При этом он добавил, что никаких решений на этот счет не принято. В конце концов, добавил президент, и у самой Франции еще нет стратегического понимания на этот счет.

Кроме того, от идеи отправить свои войска на Украину открестились в Словакии, Германии, Чехии, Швеции и Польше. Пока воевать в Украине они не готовы.

Возможность направления в Украину российских войск прокомментировал и представитель российского президента Дмитрий Песков. Он назвал такую идею бессмысленной и добавил, что западные страны понимают, чем это для них и их граждан может обернуться. Также спикер российского диктатора добавил, что если такие войска будут направлены в Украину, это неизбежно спровоцирует прямой конфликт России и НАТО.

При этом известно, что в странах Запада боятся втянуться в военный конфликт с Россией. К примеру, об этом неоднократно говорил канцлер Германии Олаф Шольц. В частности, он рассказал, что не рассматривает поставки Украине дальнобойных ракет из-за того, чтобы его страна не ввязалась в войну с Россией. В то же время, в европейских столицах все чаще прогнозируют, что Россия может напасть на одну из стран-членов НАТО и к этому нужно готовиться.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/LinkeviciusL/status/1762401270332002630?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet%7Ctwtr%5Etrue
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости