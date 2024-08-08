В Мексике сказали, что ждет диктатора Путина, если он приедет на инаугурацию президента

Власти Мексики не смогут арестовать диктатора Владимира Путина в соответствии с ордером Международного уголовного суда в случае его визита в октябре на инаугурацию следующего президента североамериканской страны Клаудии Шейнбаум. Об этом заявил глава Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Владимир Путин

"Мы не можем сделать это, это не наше дело", — заявил он на вопрос журналистов о том, поступят ли власти Мексики в соответствии с ордером Международного уголовного суда в случае визита Путина в страну.

Лопес Обрадор также подтвердил, что власти страны направили приглашения на инаугурацию Шейнбаум главам всех стран, с которыми у Мексики установлены дипломатические отношения.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что церемония вступления в должность Шейнбаум состоится 1 октября в Мехико. В мексиканском посольстве в РФ отметили, что российский президент примет решение, будет ли он лично участвовать в церемонии или отправит в Мексику высокопоставленное должностное лицо, которое сделает это от его имени.

При этом украинское посольство в Мексике в связи с информацией о приглашении Путина на инаугурацию президентки Клаудии Шейнбаум выступило с заявлением. Там выразили надежду, что правительство Мексики знает о том, что Владимир Путин является военным преступником, получившим ордер на арест по подозрению в похищении и принудительном перемещении украинских детей в Россию, выданный Международным уголовным судом, юрисдикцию которого признает Мексика. В посольстве Украины отметили, что надеются на выполнение мексиканского правительства международного приказа об аресте российского диктатора и передаче его в судебный орган ООН в Гааге.



