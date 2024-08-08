В Мексике сказали, что ждет диктатора Путина, если он приедет на инаугурацию президента

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Ткачик Олеся
Власти Мексики не смогут арестовать диктатора Владимира Путина в соответствии с ордером Международного уголовного суда в случае его визита в октябре на инаугурацию следующего президента североамериканской страны Клаудии Шейнбаум. Об этом заявил глава Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
Владимир Путин
Лопес Обрадор также подтвердил, что власти страны направили приглашения на инаугурацию Шейнбаум главам всех стран, с которыми у Мексики установлены дипломатические отношения.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что церемония вступления в должность Шейнбаум состоится 1 октября в Мехико. В мексиканском посольстве в РФ отметили, что российский президент примет решение, будет ли он лично участвовать в церемонии или отправит в Мексику высокопоставленное должностное лицо, которое сделает это от его имени.
При этом украинское посольство в Мексике в связи с информацией о приглашении Путина на инаугурацию президентки Клаудии Шейнбаум выступило с заявлением. Там выразили надежду, что правительство Мексики знает о том, что Владимир Путин является военным преступником, получившим ордер на арест по подозрению в похищении и принудительном перемещении украинских детей в Россию, выданный Международным уголовным судом, юрисдикцию которого признает Мексика. В посольстве Украины отметили, что надеются на выполнение мексиканского правительства международного приказа об аресте российского диктатора и передаче его в судебный орган ООН в Гааге.
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