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В МИД РФ дерзко отреагировали на прогнозы Запада о поражении России

В МИД РФ обвинили западных политиков в том, что они "плохо учились в школе и не знают, что такое Россия"

сегодня, 08:30 comments3181
Автор:

Кравцев Сергей
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Западные спикеры, которые все чаще озвучивают прогнозы о поражении России, не очень хорошо понимают, что собой представляет Россия, а все ото того, что они плохо изучали те уроки, которые им преподавали в школе. Как передает портал "Комментарии", такое заявление главы МИД России Сергея Лаврова цитирует ряд российских пропагандистских СМИ.

В МИД РФ дерзко отреагировали на прогнозы Запада о поражении России

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Сергей Лавров заявил, что ему все чаще от западных политиков приходится слышать заявления о том, что Россия точно проиграет, что Россия должна потерпеть поражение, что Запада сделает все возможное, чтобы Россия потерпела поражение на поле боя. Российский дипломат отметил, что такие месседжи и выводы могут озвучивать только те люди, которые не понимают, что такое сегодня Россия и, что эта страна пережила в прошлом, какую имеет историю. От того такие неправильные выводы.

Читайте на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский озвучил прогноз, что ближайшие недели войны в Украине будут очень непростыми, потому что российские захватчики будут делать все возможное, чтобы удержать ранее занятые позиции, а также усилить наступление. Сложнее всего будет на Донбассе, где русские устроили самую настоящую бойню. По словам президента, очень сложная обстановка будет в Харьковской, Запорожской, Херсонской областях, где враг не только не желает отступать, но и пытается контратаковать, чтобы захватить новые территории.

Также издание "Комментарии" сообщало — президент Зеленский назвал перечень убийственных санкций, которые еще не ввел мир и которые могут остановить путинскую Россию.



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Источник: https://t.me/rian_ru/164414
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Обсуждения

Serhii

сегодня, 12:27

Очень правильно г. Лавров сообщил, что Россия непобедима , когда на ее стороне Русь. Но сейчас взбрикнувшая россия возомнила себя царицей морской - Русью. И начала войну против своей родной матери! И скажет ей Русь после многолетних терпений и прощений " Я тебя породила, но придется назад тебя засунуть! "

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