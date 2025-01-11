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В МИД РФ истерически отреагировали на адские санкции Байдена: каким ответом грозят

В МИД РФ отреагировали на новые санкции, введенные Байденом, и грозят ответом за такие «враждебные действия»

сегодня, 20:41 comments1043
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Ткачик Олеся

В министерстве иностранных дел страны-агрессора России отреагировали на решение администрации США ввести новые санкции против энергетического сектора РФ в целом и ряда крупных компаний, включая персональные санкции в отношении их руководства, а также официальных лиц министерства энергетики Российской Федерации. Там заявили, что такое решение представляет собой попытку нанести хоть какой-то ущерб российской экономике даже ценой риска дестабилизации мировых рынков накануне завершения пребывания у власти президента Джо Байдена. При этом в МИД РФ назвали президентство Байдена "бесславным".

В МИД РФ истерически отреагировали на адские санкции Байдена: каким ответом грозят

Санкции против РФ

"На фоне провала сделанной Вашингтоном ставки на "стратегическое поражение Москвы" и санкционный прессинг, призванный подорвать российскую экономику, которая, вопреки беспрецедентному внешнему давлению, не только выстояла, но и продолжает развиваться, потуги уходящей команды в Белом доме имеют целью максимально затруднить или сделать невозможными любые двусторонние экономические связи, в том числе для американского бизнеса", — заявили в МИД РФ.

При этом там утверждают, что США якобы даже приносят в жертву интересы своих европейских союзников, которые теперь буду вынуждены переключиться на более дорогие американские поставки.

Также в МИД РФ вспомнили ужасный пожар в Калифорнии и американцев, на мнение которых в отношении повышения стоимости нефтепродуктов команде Байдена уже наплевать.

"Соответственно, будущему президенту, который не вправе отменять указанные санкции без одобрения конгресса, остается "выжженная земля" – в прямом и переносном смысле", — заявили в МИД РФ.

Также там традиционно заявили, что враждебные действия Вашингтона без реакции не останутся и будут учитываться при выстраивании внешнеэкономической стратегии.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Байден ввел против РФ очень чувствительные санкции.




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Источник: https://t.me/MID_Russia/50556
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