Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
В министерстве иностранных дел страны-агрессора России отреагировали на решение администрации США ввести новые санкции против энергетического сектора РФ в целом и ряда крупных компаний, включая персональные санкции в отношении их руководства, а также официальных лиц министерства энергетики Российской Федерации. Там заявили, что такое решение представляет собой попытку нанести хоть какой-то ущерб российской экономике даже ценой риска дестабилизации мировых рынков накануне завершения пребывания у власти президента Джо Байдена. При этом в МИД РФ назвали президентство Байдена "бесславным".
Санкции против РФ
При этом там утверждают, что США якобы даже приносят в жертву интересы своих европейских союзников, которые теперь буду вынуждены переключиться на более дорогие американские поставки.
Также в МИД РФ вспомнили ужасный пожар в Калифорнии и американцев, на мнение которых в отношении повышения стоимости нефтепродуктов команде Байдена уже наплевать.
Также там традиционно заявили, что враждебные действия Вашингтона без реакции не останутся и будут учитываться при выстраивании внешнеэкономической стратегии.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Байден ввел против РФ очень чувствительные санкции.
Новости