logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В МИД РФ наехали на Пугачеву из-за поддержки Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

В МИД РФ наехали на Пугачеву из-за поддержки Украины

Мария Захарова зачем-то вспомнила "бога".

10 июля 2024, 21:55
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Прессаташе МИД России Мария Захарова решила высказаться по поводу российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой, накануне выразившей поддержку Украине после атаки РФ на детскую больницу "Охматдет".

В МИД РФ наехали на Пугачеву из-за поддержки Украины

Алла Пугачева (фото из открытых источников)

Захарова не обошлась без традиционных грубостей. В своем заявлении она решила упомянуть "бога". Комментируя ситуацию вокруг Пугачевой, она ответила словами: "Бог без советов Аллы Борисовны Пугачевой разберется".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Пугачева отреагировала на российский удар по детской больнице. Российская певица Алла Пугачева отреагировала на российский ракетный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве, состоявшемся 8 июля. Пугачева заявила, что Бог терпелив, однако всяким действиям есть предел.

Популярная российская певица Алла Пугачева в Instagram кратким сообщением прокомментировала удар России по детской больнице в Киеве.

Также "Комментарии" писали о том, что Пугачева собирается отказаться от своего замка возле Москвы . Российская знаменитость, певица-легенда Алла Пугачева, осудившая террористическое вторжение России в Украину, может отказаться от своего замка в поселке Грязь недалеко от Москвы, в пользу своих детей.

Отмечают, что это единственное и верное решение, чтобы Пугачеву не смогли лишить наследства принудительно. Как сообщает пропагандистское издание Teleprogramma, журналисты располагают информацией, что в июне певица планирует приехать в РФ, чтобы переоформить недвижимость со своего мужа Максима Галкина на себя, а позже выработать дарственную на замок собственным детям, дочери Лиге и сыну Гарри.

Как утверждает адвокат Александр Бенхин, это соглашение "совершенно чистое", между мужем и женой возможны любые дарственные.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости