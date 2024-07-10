В МИД РФ наехали на Пугачеву из-за поддержки Украины

Прессаташе МИД России Мария Захарова решила высказаться по поводу российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой, накануне выразившей поддержку Украине после атаки РФ на детскую больницу "Охматдет".

Алла Пугачева (фото из открытых источников)

Захарова не обошлась без традиционных грубостей. В своем заявлении она решила упомянуть "бога". Комментируя ситуацию вокруг Пугачевой, она ответила словами: "Бог без советов Аллы Борисовны Пугачевой разберется".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Пугачева отреагировала на российский удар по детской больнице. Российская певица Алла Пугачева отреагировала на российский ракетный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве, состоявшемся 8 июля. Пугачева заявила, что Бог терпелив, однако всяким действиям есть предел.

Популярная российская певица Алла Пугачева в Instagram кратким сообщением прокомментировала удар России по детской больнице в Киеве.

Также "Комментарии" писали о том, что Пугачева собирается отказаться от своего замка возле Москвы . Российская знаменитость, певица-легенда Алла Пугачева, осудившая террористическое вторжение России в Украину, может отказаться от своего замка в поселке Грязь недалеко от Москвы, в пользу своих детей.

Отмечают, что это единственное и верное решение, чтобы Пугачеву не смогли лишить наследства принудительно. Как сообщает пропагандистское издание Teleprogramma, журналисты располагают информацией, что в июне певица планирует приехать в РФ, чтобы переоформить недвижимость со своего мужа Максима Галкина на себя, а позже выработать дарственную на замок собственным детям, дочери Лиге и сыну Гарри.

Как утверждает адвокат Александр Бенхин, это соглашение "совершенно чистое", между мужем и женой возможны любые дарственные.

