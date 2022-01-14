В МИД РФ назвали две "красные линии" России по вступлению Украины в НАТО

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о двух "красных линиях" для Кремля в вопросе присоединения Украины к Североатлантическому Альянсу (НАТО). Одной из них российский чиновник называет появление НАТО на границах России. Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости".

Сергей Лавров - фото из открытых источников

"Категорически неприемлемо появление Альянса на российских границах, это настоящая красная линия. Даже если Украина не вступит в НАТО, появление там ударных вооружений и военных баз США на Азовском море — это вторая красная линия", — сказал глава МИД РФ.

Отметим, что после серии переговоров, Лавров заявил, что в РФ ждут от НАТО и США письменного ответа на предложения "по безопасности" от России. Одним из них является нерасширение Альянса на Восток, а значит исключение дальнейшего присоединения Украины к НАТО. Аналогичная позиция прозвучали из уст спикера Кремля Дмитрия Пескова. Многие эксперты считают, что Россия выдвинула невыполнимые требования, и Запад не согласится на них. Какие выводы стоит сделать на данном этапе переговоров — читайте в материале.

Ранее интернет-издание "Комментарии" также писало, что глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров не исключил появления российских войск на территории Латинской Америки. В свою очередь в Соединенных Штатах Америки готовы дать решительный ответ, если в Кремле все же прибегнут к размещению военной инфраструктуры на Кубе и в Венесуэле. Профильные эксперты рассказали, не приведет ли сложившаяся вокруг США и России ситуация к повторению Карибского кризиса 1962 года, и стоит ли ждать деэскалации.

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