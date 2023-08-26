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В МИД РФ назвали Молдову "придатком киевского режима", Кишинев ответил

Министерство иностранных дел Молдовы заявило, что Кишинев продолжит оказывать украинским друзьям всю возможную помощь

сегодня, 11:07
Автор:
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Кравцев Сергей
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Спикер российского МИД Мария Захарова заявила, что Молдова превращается в "логистический придаток киевского режима". Министерство иностранных дел Молдовы отреагировало на это заявление. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "NewsMaker".

В МИД РФ назвали Молдову "придатком киевского режима", Кишинев ответил

Мария Захарова. Фото из открытых источников

Традиционно во время своего спича Мария Захарова рассказала о том, как видит Москва события, происходящие в Украине. Также подопечная Лаврова рассказал, что якобы активно обсуждается "вопрос доставки через территорию Молдовы военных грузов" в Украину. 


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Мария Захарова отметила, все более очевидным становится то, что мир наблюдает "последовательное превращение Молдовы в логистический придаток киевского режима", о чем, по словам Захаровой, Кремль неоднократно предупреждал Кишинёв.

В МИД Молдовы отреагировали на слова Марии Захаровой, отметив, что Молдова есть и остается верным другом Украины, поэтому продолжит на оказываться всяческую помощь и поддержку украинскому народу. 

"Мы осуждаем ложные заявления, сделанные недавно представителем МИД России. Нейтралитет нашей страны не означает изоляцию. Власти развивают партнерские отношения с организациями и государствами для сохранения мира и безопасности страны", – говорится в официальном заявлении МИД.

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Источник: https://newsmaker.md/rus/novosti/midei-prokommentirovalo-predosterezheniya-mid-rossii-my-prodolzhim-okazyvat-ukrainskim-druzyam-vsyu-vozmozhnuyu-pomosch/
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