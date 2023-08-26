В МИД РФ назвали Молдову "придатком киевского режима", Кишинев ответил

Спикер российского МИД Мария Захарова заявила, что Молдова превращается в "логистический придаток киевского режима". Министерство иностранных дел Молдовы отреагировало на это заявление. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "NewsMaker".

Мария Захарова. Фото из открытых источников

Традиционно во время своего спича Мария Захарова рассказала о том, как видит Москва события, происходящие в Украине. Также подопечная Лаврова рассказал, что якобы активно обсуждается "вопрос доставки через территорию Молдовы военных грузов" в Украину.

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Мария Захарова отметила, все более очевидным становится то, что мир наблюдает "последовательное превращение Молдовы в логистический придаток киевского режима", о чем, по словам Захаровой, Кремль неоднократно предупреждал Кишинёв.

В МИД Молдовы отреагировали на слова Марии Захаровой, отметив, что Молдова есть и остается верным другом Украины, поэтому продолжит на оказываться всяческую помощь и поддержку украинскому народу.

"Мы осуждаем ложные заявления, сделанные недавно представителем МИД России. Нейтралитет нашей страны не означает изоляцию. Власти развивают партнерские отношения с организациями и государствами для сохранения мира и безопасности страны", – говорится в официальном заявлении МИД.

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