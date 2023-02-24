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В МИД РФ назвали Приднестровье российской территорией: что означает новое скандальное заявление Кремля

В России продолжают нагнетать ситуацию вокруг непризнанного региона на территории Молдовы

сегодня, 17:54
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Автор:

Лиля Воробьева

24 февраля МИД РФ опубликовал новое заявление, в котором заявило о так называемой "концентрации украинских военных на границе с Приднестровьем". Следовательно, в Кремле пригрозили, что будут использовать любые средства для защиты этой "республики", которую назвали эквивалентной территории Российская Федерация

В МИД РФ назвали Приднестровье российской территорией: что означает новое скандальное заявление Кремля

В РФ считают Приднестровье российской территорией (фото из открытых источников)

Заявление Кремля цитируют румынские СМИ.


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“Мы предупреждаем США, НАТО и их украинских приближенных не прибегать к авантюрным действиям. Мы решительно поддерживаем решение любого вопроса политико-дипломатическим путем”, — заявили российские дипломаты.

Но МИД России пригрозил, что "армия РФ ответит на провокации", и пообещал обеспечить "защиту наших соотечественников в Приднестровье".

"Любые действия, которые будут представлять для них опасность, будут расцениваться, согласно международному праву, как нападение на Российскую Федерацию", — говорится в заявлении МИД РФ.

Напомним, что "Комментарии" информировали о демилитаризации Приднестровья. Российские войска должны покинуть Приднестровье, а сам регион должен быть демилитаризован. Об этом заявил новый премьер-министр Молдовы Дорин Речан. Народный депутат Верховной Рады VIII и IX созывов Алексей Гончаренко уверен, что риторика Кишинева усилилась после того, как там было понятно – следующей после Украины будет Молдова. Алексей Гончаренко отмечает, что Молдова долго пыталась оставаться нейтральной. Но всему есть предел. Экс-народный депутат, глава Центра исследования политических ценностей, автор и ведущий телепрограммы "Последняя баррикада", историк Александр (Олесь) Доний обращает внимание, что укрепление риторики руководства Молдовы неожиданно совпало с мощным визитом президента США в Киев.



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