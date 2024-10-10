Заместитель министра иностранных дел страны-агрессора Сергей Рябков категорически опроверг заявление кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что в период его нахождения у власти он "почти смел убедить" РФ и Китай отказаться от ядерного оружия.

Трамп и Путин

"Нет, это не соответствует действительности", — сказал дипломат, комментируя ситуацию.

При этом Рябков признал, что в прошлом Вашингтон действительно пытался одновременно посадить Москву и Пекин за стол переговоров. Но, добавил российский дипломат, эти усилия ни к чему не привели, о чем "хорошо известно" общественности.

По словам Рябкова, администрация Трампа неоднократно посылала сигналы о заинтересованности в участии китайской стороны в диалоге по денуклеаризации. РФ, заявил российский дипломат, в свою очередь, желала увидеть за столом переговоров союзников США, которые обладают ядерным оружием.

Как сказал российский дипломат, речь идет о Великобритании и Франции, которые не продемонстрировали никакого желания присоединяться к подобным обсуждениям. Этот факт заместитель министра иностранных дел страны-агрессора назвал "естественным".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что во время своего предыдущего срока на этом посту он якобы мог одержать одну из больших побед, ведь ему почти удалось достигнуть соглашения с Китаем и Россией о совместной ликвидации ядерного оружия. Он добавил, ядерная война сейчас является самой большой угрозой для мира, а ядерным потенциалом обладают пять стран. Вскоре они будут иметь больше, и США не должны этого допустить, подчеркнул политик.





