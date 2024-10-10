Трамп шокировал новым заявлением: о чем практически договорился с Путиным и Си

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Кравцев Сергей
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что во время своего предыдущего срока на этом посту он якобы мог одержать одну из больших побед, ведь ему почти удалось достигнуть соглашения с Китаем и Россией о совместной ликвидации ядерного оружия. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Дональд Трамп сделал в интервью на YouTube-канале FLAGRANT.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Он добавил, ядерная война сейчас является самой большой угрозой для мира, а ядерным потенциалом обладают пять стран. Вскоре они будут иметь больше, и США не должны этого допустить, подчеркнул политик.
Читайте также на портале "Комментарии" — на сегодняшний день Белый дом не имеет подтверждений телефонных разговоров между бывшим президентом Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным, однако эта информация вызывает серьезное беспокойство. Об этом в ходе брифинга отметила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет "Голос Америки".
В то же время она добавила, что, если данная информация правдива, то власти США это очень сильно волнует. И на сегодняшний день у Белого дома есть серьезные опасения, особенно учитывая то, что есть информация о том, что бывший президент активно выступал против увеличения помощи Украине в ее защите от российской агрессии.
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