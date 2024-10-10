Трамп шокировал новым заявлением: о чем практически договорился с Путиным и Си

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что во время своего предыдущего срока на этом посту он якобы мог одержать одну из больших побед, ведь ему почти удалось достигнуть соглашения с Китаем и Россией о совместной ликвидации ядерного оружия. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Дональд Трамп сделал в интервью на YouTube-канале FLAGRANT.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Ядерное оружие является самой большой угрозой, которую мы имеем сегодня в мире. Это не глобальное потепление, где океаны поднимаются на 1/8 дюйма в течение следующих 500 лет", — высказался республиканец.

Он добавил, ядерная война сейчас является самой большой угрозой для мира, а ядерным потенциалом обладают пять стран. Вскоре они будут иметь больше, и США не должны этого допустить, подчеркнул политик.

"Мы были близки к соглашению об избавлении от ядерного оружия. Это было бы так хорошо. Я говорю о России, нас самих и Китае. Тогда мы бы привлекли к этому и всех остальных, чтобы решительно избавиться от ядерного потенциала", — высказался Дональд Трамп.

Читайте также на портале "Комментарии" — на сегодняшний день Белый дом не имеет подтверждений телефонных разговоров между бывшим президентом Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным, однако эта информация вызывает серьезное беспокойство. Об этом в ходе брифинга отметила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет "Голос Америки".

"Мы не знакомы с этими звонками, я не могу подтвердить ни одного из этих звонков", – отметила спикер.

В то же время она добавила, что, если данная информация правдива, то власти США это очень сильно волнует. И на сегодняшний день у Белого дома есть серьезные опасения, особенно учитывая то, что есть информация о том, что бывший президент активно выступал против увеличения помощи Украине в ее защите от российской агрессии.



