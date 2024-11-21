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Ткачик Олеся
Как заявила официальный представитель министерства иностранных дел страны-агрессора России Мария Захарова, Соединенные Штаты увеличением военной помощи Украине. По ее мнению, таким образом Вашингтон старается обеспечить продолжение боевых действий и в 2025 году. Именно поэтому, добавила Захарова, проведение так называемой "специальной военной операции" не теряет своей актуальности.
Мария Захарова
При этом Захарова утверждает, что Пентагон пытается спешно до инаугурации президента США Дональда Трампа передать Киеву оставшиеся объемы военной помощи. По ее информации, с каждым днем объемы этой помощи увеличиваются и якобы достигли уже $9,3 млрд , из которых $4,3 млрд планируется поставить в течение текущего финансового года.
По мнению российского дипломата, цель администрации США — "обеспечить продолжение боевых действий не только в этом, но и в следующем году".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Захарова "отодвинула" так называемые "красные линии" России. В частности, она заявила, что появление сил НАТО в Украине приведет к катастрофическим последствиям для всего мира. По ее словам, появление таких сил также будет означать вступление альянса в войну против России.
Портал "Комментарии" рассказывал, что ранее в РФ заявляли, что НАТО точно вступит в войну с Россией, если по территории РФ будут нанесены удары боеприпасами стран Альянса. Но правда в том, что 19 ноября, Украина ударила по территории Брянской области американскими ракетами ATACMS. Якобы было запущено 8 таких ракет, две из них российская ПВО якобы сумел сбить.
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