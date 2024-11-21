Как заявила официальный представитель министерства иностранных дел страны-агрессора России Мария Захарова, Соединенные Штаты увеличением военной помощи Украине. По ее мнению, таким образом Вашингтон старается обеспечить продолжение боевых действий и в 2025 году. Именно поэтому, добавила Захарова, проведение так называемой "специальной военной операции" не теряет своей актуальности.

Мария Захарова

"Все факты в очередной раз подтверждают актуальность "специальной военной операции" по денацификации, демилитаризации Украины, устранению угроз, исходящих с ее территории. Все эти цели, как заявляло российское руководство, непременно будут достигнуты", — сказала она.

При этом Захарова утверждает, что Пентагон пытается спешно до инаугурации президента США Дональда Трампа передать Киеву оставшиеся объемы военной помощи. По ее информации, с каждым днем объемы этой помощи увеличиваются и якобы достигли уже $9,3 млрд , из которых $4,3 млрд планируется поставить в течение текущего финансового года.

По мнению российского дипломата, цель администрации США — "обеспечить продолжение боевых действий не только в этом, но и в следующем году".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Захарова "отодвинула" так называемые "красные линии" России. В частности, она заявила, что появление сил НАТО в Украине приведет к катастрофическим последствиям для всего мира. По ее словам, появление таких сил также будет означать вступление альянса в войну против России.

Портал "Комментарии" рассказывал, что ранее в РФ заявляли, что НАТО точно вступит в войну с Россией, если по территории РФ будут нанесены удары боеприпасами стран Альянса. Но правда в том, что 19 ноября, Украина ударила по территории Брянской области американскими ракетами ATACMS. Якобы было запущено 8 таких ракет, две из них российская ПВО якобы сумел сбить.



