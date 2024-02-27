В МИД РФ отреагировали на мирный план Зеленского по прекращению войны

Украинский мирный план, который готовится Офисом президента при участии мировых лидеров, на самом деле – ультиматум России. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

"Относительно подготовки конференции в Швейцарии, да, я обратил внимание на его заявление, что конференция будет без приглашения России. Его глава администрации Ермак тоже эту мысль высказывал, что мы сейчас соберемся в Швейцарии, все решим, отшлифуем, доведем до ума формулу мира Зеленского, а потом передадим ее России. Но Зеленский сказал, что это не будет считаться переговорами. Нормальный человек понимает, что имеется в виду ультиматум", – высказался Сергей Лавров.

При этом глава МИД России не стал как-то дополнительно оценивать требования Украины.

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