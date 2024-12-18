В МИД РФ отреагировали на возможный визит Келлога в Киев и Москву

Заместитель министра иностранных дел страны-агрессора России Сергей Рябков отреагировал на информацию о том, что возможный спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог может посетить Москву. По его словам, Москва готова рассмотреть любые предложения Вашингтона для возвращения отношений в нормальное русло.

Сергей Рябков

В то же время Рябков сообщил, что пока у Москвы нет никакой информации о том, когда Келлог может посетить Россию с визитом.

"У нас нет никакого понимания о графике вступления Кита Келлога в ту должность, которую ему обрисовал в качестве его деятельности избранный президент Трамп. И тем более у нас нет никаких, ни малейших, даже номинальных импульсов о том, каковы могут быть его намерения с точки зрения налаживания контактов", — сказал он.

При этом Рябков подчеркнул, что "любые обращения на эту тему, как и на другие темы, касающиеся необходимости хотя бы относительную нормальность вернуть в отношения между Москвой и Вашингтоном", будут рассмотрены.

"Но графики, маршруты, это все вопрос не сегодняшнего и не завтрашнего дня", — добавил Рябков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что Келлог в январе посетить Киев, а также столицы других европейских стран. По их данным, эмиссар не намерен посещать Москву, однако добивается скорейшего урегулирования украинского конфликта. В то же время, ссылаясь на источники Bloomberg отмечает, что спецпредставитель Трампа по Украине может посетить Москву, но только, если его пригласят. Ссылаясь на источник, который знаком с ситуацией, СМИ отмечает, Келлог также планирует посетить Лондон, Париж и Рим. Источник издания добавил, что пока такие планы не были окончательно сформированы.



