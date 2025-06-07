Без "устранения первопричин конфликта" Москва не позволит украинской армии "воспользоваться паузой для передышки и перегруппировки сил". Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью российскому пропагандистскому агентству "ТАСС" сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Сергей Рябков. Фото: из открытых источников

Замминистра отметил, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом стало для России "поводом для осторожного оптимизма" в вопросе нормализации отношений с США.

По словам Рябкова, российский диктатора Владимир Путин во время телефонных разговоров с Трампом якобы "подтвердил базовую установку о необходимости устранения первопричин конфликта в рамках политико-дипломатических усилий".

Рябков отметил, что в случае невыполнения своих условий Россия будет действовать так, чтобы не дать Силам обороны Украины воспользоваться "любой паузой для передышки и перегруппировки сил".

По словам российского дипломата, позиция Кремля хорошо известна Вашингтону, и угрозы санкциями ее не изменят.

"Удивительно, что горячие головы, потерявшие остатки здравого смысла в Сенате США, не учитывают эту реальность. Продолжим усилия для достижения целей СВО. Таким образом, решение и выбор — за Вашингтоном, за Трампом", – высказался Рябков.

Читайте также на портале "Комментарии" - генсек НАТО Марк Рютте отказался сделать предположение, когда Россия будет готова к прекращению огня в Украине. При этом генсек подчеркнул важность понимания Кремлем непоколебимой позиции НАТО в отношении Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – Москва продолжает отказываться от поддержки временного прекращения огня, поскольку это противоречит интересам как российского руководства в целом, так и лично президента Владимира Путина. Такое мнение выразил дипломат Владимир Пузырко в интервью для издания "Эспрессо".



