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В МИД РФ сказали, почему их марионетки Мали и Нигер разорвали дипломатические отношения с Украиной

Захарова заявила, что якобы страны Африки начали осознавать «террористическую сущность» Украины

сегодня, 19:15
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Ткачик Олеся

В МИД РФ отреагировали на информацию о том, что Мали и Нигер решили разорвать дипломатические отношения с Украиной. Как заявила официальный представитель министерства иностранных дел страны-агрессора Мария Захарова, страны Африки начали осознавать "террористическую сущность" украинского правительства.

В МИД РФ сказали, почему их марионетки Мали и Нигер разорвали дипломатические отношения с Украиной

Мария Захарова

"Москва не раз обращала внимание международного сообщества на соответствующие факты", — заявила спикер российского МИД.

При этом Захарова утверждает, что после разрыва дипотношений Киев якобы продолжает наращивать свою "террористическую активность". По словам представителя МИД, об этом говорят продолжающиеся удары по российской территории и мирным жителям. В связи с этим Россия планирует и дальше поднимать в ООН и на других площадках тему решений правительства Украины, подчеркнула Захарова.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что переходное правительство Республики Мали обвинило Украину в поддержке повстанцев-туарегов, недавно разбивших российских наемников ЧВК "Вагнер" и малийских военных. В Бамако считают, что действия украинской власти стали нарушением суверенитета Мали, которые выходят за рамки иностранного вмешательства и якобы являются явной агрессией, поэтому Мали объявило о решении разорвать дипломатические отношения с Украиной.

При этом министерство иностранных дел Украины назвало решение Республики Мали разорвать дипломатические отношения с Киевом поспешным и недальновидным. В МИДе заявили, что Украина придерживается международного права, а по решению Мали может принять необходимые дипломатические решения. В МИД Украины решительно отвергли все обвинения Мали, указав, что Киев безоговорочно придерживается норм международного права, нерушимости суверенитета и территориальной целостности других стран.





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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/08/09/23652097.shtml?updated
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