Официальная представительница МИД России Мария Захарова заявила, что российские дипломаты ведут интенсивную и "очень серьезную" работу по подготовке к предстоящей в Будапеште встрече между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По ее словам, контакт между двумя лидерами уже состоялся и факт этого разговора подтвердила и американская сторона.

Фото: из открытых источников

Деталями этого телефонного разговора поделился с дипломатами помощник Путина Юрий Ушаков, непосредственно вовлеченный в координацию переговорного процесса. В то же время, как сообщила Захарова, на уровне министров иностранных дел продолжаются консультации между Москвой и Будапештом относительно организационной части саммита.

Подготовительные переговоры между США и Россией возглавит новоназначенный Государственный секретарь США Марко Рубио. Об этом сообщает The Wall Street Journal, отмечая, что Рубио заменит на этом посту Стива Виткоффа – предыдущего спецпредставителя Трампа. По данным журналистов, смену координатора положительно восприняли как европейские, так и украинские чиновники.

В материале WSJ отмечается, что команда Трампа намерена обеспечить более профессиональную дипломатическую поддержку запланированного саммита, чем это было на его последней встрече с Путиным в августе.

Напомним, 16 октября 2025 года Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским президентом, в результате которого стороны согласились на проведение личных переговоров. Основной темой предстоящей встречи в Будапеште станет поиск путей прекращения войны России против Украины.

Ожидается, что саммит Путина и Трампа состоится в ближайшие недели и может стать ключевым моментом в попытках дипломатического урегулирования конфликта.

Ранее портал "Комментарии" писал , что после телефонного разговора с кремлевским правителем Владимиром Путиным 16 октября глава Белого дома Дональд Трамп отказался поставлять Украине ракеты "Томагавк" в обмен на беспилотные технологии. Это решение вызвало значительную волну критики в Вашингтоне.