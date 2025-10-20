У МЗС РФ терміново зробили новау заяву про зустріч Путіна з Трампом у Будапешті: деталі

Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що російські дипломати ведуть інтенсивну й "дуже серйозну" роботу з підготовки до майбутньої зустрічі між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом, яка має відбутися в Будапешті. За її словами, контакт між двома лідерами вже відбувся, і факт цієї розмови підтвердила й американська сторона.

Деталями цієї телефонної розмови поділився із дипломатами помічник Путіна Юрій Ушаков, який безпосередньо залучений до координації переговорного процесу. Водночас як повідомила Захарова, на рівні міністрів закордонних справ тривають консультації між Москвою та Будапештом щодо організаційної частини саміту.

Підготовчі переговори між США і Росією очолить новопризначений Державний секретар США Марко Рубіо. Про це повідомляє The Wall Street Journal, зазначаючи, що Рубіо замінить на цій посаді Стіва Віткоффа — попереднього спецпредставника Трампа. За даними журналістів, зміну координатора позитивно сприйняли як європейські, так і українські чиновники.

У матеріалі WSJ наголошується, що команда Трампа має намір забезпечити більш професійну дипломатичну підтримку запланованого саміту, ніж це було під час його останньої зустрічі з Путіним у серпні.

Нагадаємо, 16 жовтня 2025 року Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським президентом, у результаті якої сторони погодилися на проведення особистих переговорів. Основною темою майбутньої зустрічі в Будапешті стане пошук шляхів до припинення війни Росії проти України.

Очікується, що саміт Путіна й Трампа відбудеться вже найближчими тижнями та може стати ключовим моментом у спробах дипломатичного врегулювання конфлікту.

Раніше портал "Коментарі" писав, що після телефонної розмови з кремлівським правителем Володимиром Путіним 16 жовтня глава Білого дому Дональд Трамп відмовився постачати Україні ракети "Томагавк" в обмін на безпілотні технології. Це рішення викликало значну хвилю критики у Вашингтоні.