В МИД РФ утверждают, что предложения Москвы по мирному договору уже в Киеве

В России вновь заявили о переговорах с Украиной, которые тормозятся не столько по вине Украине, сколь ко по вине Запада. Это якобы Запад продолжает давить на президента Украины Владимира Зеленского, требуя от него, чтобы он и дальше отказывался от достижения каких-либо соглашений с Россией и был неуступчивым. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "Russia Today Arabic" высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров. Фото: GETTY IMAGES

Глава МИД РФ напомнил, что в одном из своих недавних публичных заявлений президент Украины заявил, что он готов сесть за стол переговоров с российской стороной, но при этом он сделал акцент на том, что готов разговаривать о мире в Украине только лично с президентом России Владимиром Путиным. Второй момент, на котором акцентировал внимание Зеленский касался того, что Украина должна принимать участие в переговорах без посредников и только тогда, когда российские войска отойдут на позиции, которые занимали до 24 февраля. Далее Лавров назвал такую позицию Украины такой, которую невозможно воспринимать серьезно.

По мнению российского министра, такая неуступчивость Зеленского продиктована позицией Запада.

Также Сергей Лавров заявил, что, начиная с 29 марта со стороны Киева нет никакого прогресса в вопросе проработки мирного договора, учитывая те предложения, которые озвучила и предала украинской стороне Россия.

Далее глава МИД России использовал заезженную методичку российской пропаганды о том, что войну против Украины России пришлось начать вынужденно, из-за того, что якобы россияне получили информацию о том, что Украина готовит военную операцию на Донбассе, чтобы силой вернуть эту часть своей территории.

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