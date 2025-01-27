Как заявил заместитель министра иностранных дел страны-агрессора России Сергей Рябков, Кремль полностью открыт к контактам с Вашингтоном.

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"Как неоднократно говорилось президентом России, мы диалогу и контактам, разговорам, встречам открыты", — заявил российский дипломат.

При этом, вероятно, россиянам сложно понять, как так происходит – ведь они готовы к диалогу, а Вашингтон никак не связывается с Кремлем и не планирует телефонный звонок диктатору Владимиру Путину.

"Он [телефонный разговор] не запланирован. Нет никакой договоренности, нет никакого понимания на этот счет", — сказал российский замминистра.

Он также отметил, что контакты РФ с новой администрацией США пока не начались. По его словам, все то, что у России происходит в плане диалога с Вашингтоном, осуществляется по линии посольств.

"Если под контактами понимать прямые выходы на членов новой администрации США, то этого нет. Еще раз подчеркиваю, никаких с нашей стороны инициативных шагов по установлению контактов с новой администрацией, как и инициативных шагов с их стороны на каком бы то ни было уровне не было", — заявил Рябков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Дональд Трамп заявил о том, что он поручил своей администрации организовать телефонные переговоры с Путиным. Позже он добавил, что хочет немедленно переговорить с главой Кремля. При этом, как заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, Россия до сих пор не получила никаких предложений от Белого дома по организации встречи между президентами США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, хотя Кремль продолжает проявлять интерес к таким контактам.



