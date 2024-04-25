В МИД РФ заявили, что ядерные объекты в Польше станут военной целью России

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна готова разместить на своей территории ядерное оружие партнеров по НАТО. На такие заявления отреагировали в Министерстве иностранных дел РФ, где назвали ядерные объекты стран НАТО на территории Польши военными целями. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Фото из открытых источников

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков пригрозил Западу из-за возможности разместить ядерное оружие в Польше.

"Ядерные объекты НАТО в случае их размещения в Польше станут военной целью России", — сказал Рябков.

Представитель МИД РФ заявил, что размещение ядерного оружия стран НАТО в Польше якобы будет представлять угрозу безопасности России. По его словам, приближение ядерных объектов к российской границе обостряет напряженную ситуацию между РФ и НАТО.

Напомним, что президент Польши Анджей Дуда указал, что Россия усиливает милитаризацию в Калининградской области РФ и передислоцировала ядерное оружие на территорию Беларуси. Как следствие, Польша готова разместить ядерное вооружение союзников по НАТО в своей стране.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Москве отреагировали на заявление Дуды о возможности разместить ядерное оружие в Польше. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что в таком случае военные будут анализировать ситуацию и реагировать на безопасность РФ.

Также "Комментарии" писали о том, что Россия заблокировала резолюцию США и Японии, запрещавшую размещать ядерное оружие в космосе. В США отреагировали на такие действия РФ и указали, что Москва угрожает всему человечеству своими разработками спутников с ядерными устройствами.





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