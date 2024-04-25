logo

BTC/USD

64247.63

ETH/USD

3158.20

LTC/USD

83.68

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

42.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В МИД РФ заявили, что ядерные объекты в Польше станут военной целью России
commentss НОВОСТИ Все новости

В МИД РФ заявили, что ядерные объекты в Польше станут военной целью России

Россия пригрозила, что в случае размещения ядерных объектов НАТО в Польше они станут ее законной военной целью.

сегодня, 09:30
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна готова разместить на своей территории ядерное оружие партнеров по НАТО. На такие заявления отреагировали в Министерстве иностранных дел РФ, где назвали ядерные объекты стран НАТО на территории Польши военными целями. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В МИД РФ заявили, что ядерные объекты в Польше станут военной целью России

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Фото из открытых источников

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков пригрозил Западу из-за возможности разместить ядерное оружие в Польше.

"Ядерные объекты НАТО в случае их размещения в Польше станут военной целью России", — сказал Рябков.

Представитель МИД РФ заявил, что размещение ядерного оружия стран НАТО в Польше якобы будет представлять угрозу безопасности России. По его словам, приближение ядерных объектов к российской границе обостряет напряженную ситуацию между РФ и НАТО.

Напомним, что президент Польши Анджей Дуда указал, что Россия усиливает милитаризацию в Калининградской области РФ и передислоцировала ядерное оружие на территорию Беларуси. Как следствие, Польша готова разместить ядерное вооружение союзников по НАТО в своей стране.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Москве отреагировали на заявление Дуды о возможности разместить ядерное оружие в Польше. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что в таком случае военные будут анализировать ситуацию и реагировать на безопасность РФ.

Также "Комментарии" писали о том, что Россия заблокировала резолюцию США и Японии, запрещавшую размещать ядерное оружие в космосе. В США отреагировали на такие действия РФ и указали, что Москва угрожает всему человечеству своими разработками спутников с ядерными устройствами.


.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости