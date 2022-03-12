В МИД РФ заявили о новых "законных целях" в Украине для вооруженных сил РФ

Российская армия может открыть огонь по новых целях в Украине, которыми могут стать конвои с иностранным оружием для украинской армии. Как передает портал "Комментарии", со ссылкой на сказанное замглавы МИД России Сергеем Рябковым, которого цитирует "РИА Новости".

Замглавы МИД России Сергей Рябков. Фото: GETTY IMAGES

Рябков напомнил, что Москва уже не единожды предупреждала Украину, а теперь уже и предупредила США о том, что последствия передачи Киеву вооружения могут иметь печальные последствия, в первую очередь, для самой Украины. Так, грузы с иностранным вооружением, которые прибывают в Украину практически каждый день, могут стать потенциальными целями для российской армии и по ним будет нанесен мощный удар.

Российский дипломат также отметил, что уже находятся на финальной стадии санкционные списки, в которые включены лица, представляющие США и другие страны Запада. Вскоре их перечень будет обнародован.

Сергей Рябков также отметил, что Москва готова возобновить переговоры с Вашингтоном о гарантиях безопасности, если американская сторона к этому готова. При этом замглавы МИД России уточнил, что предложения РФ по гарантиях безопасности могут быть откорректированы, поскольку ситуация во многом изменилась.

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский и Джо Байден провели самый длинный телефонный разговор. Лидеры стран около часа говорили о ситуации в Украине, помощи стране и усилении антироссийский санкций. Байден со своей стороны пообещал, что Вашингтон не оставит Украину и продолжит помогать с вооружением и усилением санкций против Российской Федерации.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!